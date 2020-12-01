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Ковид, экономика, жесть ОМОНа. На чем поскользнулся Лукашенко в високосном году
Источник материала: Навiны
Как объяснить феномен затяжных протестов в Беларуси? Доминантная причина — жестокость силовиков, говорит социолог Андрей Вардомацкий, руководитель Белорусской аналитической мастерской (BAW, Варшава). Таким образом, верхушка режима, сделав ставку на беспрецедентное насилие в первые дни после выборов, капитально просчиталась.
На пресс-конференции, прошедшей 30 ноября в онлайн-формате, Вардомацкий, опираясь на исследования своей мастерской, перечислил и другие причины, питающие протестную активность вот уже четвертый месяц после выборов 9 августа.
Из комментариев профессора Вардомацкого вытекает, что массовое недовольство стало зреть задолго до этой даты. В частности, многим белорусам очень не понравилось, как власти повели себя по отношению к свалившейся на головы пандемии (вспомним хотя бы проведенный вопреки мощной критике снизу
Также в нынешнем году резко ухудшилось экономическое самочувствие граждан. В период с декабря 2019 года по март 2020-го доля отрицательных оценок состояния экономики страны увеличилась с 38% до 61%. Масла в огонь недовольства подлили и зашкалившие фальсификации при подсчете голосов.
Беспредел силовиков не испугал настроенных на борьбу за перемены
Похоже на то, что одной из фатальных ошибок режима стало выведение официального результата в 80% за Лукашенко. Он здесь оказался заложником прежних показателей. Мол, негоже харизматичному вождю снижать их, иначе подданные решат, что он ослаб, начнутся шатания.
Объяви ЦИК о победе бессменного президента с «европейским результатом» в 53-55%, без протестов, конечно, не обошлось бы, но, положа руку на сердце, кто знает, разразилась ли бы белорусская революция. Во всяком случае, Вардомацкий
Но главным триггером протеста, как выясняется из опроса участников фокус-групп, стала та невиданная жесть, которую продемонстрировали силовики при подавлении уличных выступлений.
При этом зверства, которые ОМОН и прочие структуры, брошенные против манифестантов, стали чинить сразу, как только люди вышли на улицы вечером 9 августа, явно не являлись эксцессом исполнителя. Это была продуманная и наверняка в деталях доведенная до исполнителей тактика: работать по беспределу, чтобы ошеломить, запугать, подавить волю граждан, настроенных на смену власти.
Однако расчет провалился: после массовых расправ с протестовавшими 9–12 августа волна уличных выступлений и вовсе захлестнула Беларусь, вызвала шок и временный полупаралич властной системы (другое дело, что ее противники не смогли этим воспользоваться).
Вождь стал наступать на грабли с самой весны
Вообще же Александр Лукашенко стал наступать на грабли с самой весны. Его бравада по отношению к ковиду («Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают?») оказалась неуместной, шуточки насчет лечения водкой, баней и трактором не прокатили. А высказывания об умерших (типа
Далее, было решено
Ее регистрация кандидатом в президенты, положа руку на сердце, тоже была капитальной ошибкой (более того — роковым фейлом) властей. Вероятно, сыграл роль гендерный стереотип: да куда этой домохозяйке тягаться с харизматичным вождем, мы вот сделаем якобы широкий жест, а потом ее по стенке размажем!
В итоге, насколько можно судить по ряду показателей, Тихановская собрала богатый урожай голосов. Многие белорусы считают реальной победительницей выборов. Она стала символом протестов, ее
Вот вам и домохозяйка, которую собирались легко уничтожить испытанными орудиями кинжальной пропаганды и черного пиара.
Старая пропаганда бьет мимо цели
С пропагандой и пиаром у властей, кстати, тоже полный провал. Лукашенко, похоже, до сих пор верует во влияние традиционной прессы и магию официального ТВ. Между тем по данным Вардомацкого доверие к государственным СМИ в период с марта по июнь резко упало — до 4%. Для сравнения:
Власти проспали феномен интернета, социальных сетей. Да, в итоге наверху сориентировались и стали глушить как профессиональные веб-ресурсы (доступ к десяткам сайтов заблокирован Мининформом), так и блогеров, администраторов телеграм-каналов, местных чатов (многие оказались за решеткой).
Но эта борьба в стратегическом смысле обречена на неудачу. Совсем интернет не отключишь. Внесенные в черный список ресурсы переходят на новые платформы. Телеграм по большому счету неистребим. Социальные сети зубоскалят над сливами телефонных разговоров людей с голосами, похожими на голоса «особ, приближенных к императору».
И как ни скрежещут зубами большие начальники, совладать с этим вырвавшимся из бутылки джинном интернет-коммуникации они не в состоянии. А государственная пресса, казенные телеканалы с их мочиловом оппонентов, возможно, производят впечатление на главного зрителя, но для изрядной части широкой публики, особенно молодой, все это абсолютно мимо кассы. Людей телевизора становится все меньше, в основном это отсталая офлайновая категория изрядного возраста, не способная активно влиять на повестку дня.
Если говорить о нашумевших сливах разговоров, то этот раунд информационной войны власти проиграли начисто. Они уже упустили время для каких-то выгодных им объяснений.
Причем эти записи дискредитируют верхушку режима независимо от того, правдивы они или это искусная подделка. Они вброшены в момент, когда доверие общества к правящей, с позволения сказать, элите упало ниже плинтуса. А молчание верхов только усиливает убеждение, что им просто нечем крыть.
Режим оказался не готовым к информационным вызовам
Визит Лукашенко в 6-ю больницу Минска 27 ноября был, очевидно, задуман как пиар-акция с целью убить двух зайцев. Во-первых, мыслилось показать, что вождь все-таки озабочен проблемами пандемии и печется как о врачах, так и о здоровье всей нации.
Во-вторых, была припасена заготовка в виде секретных донесений КГБ, выдержки из которых обнародовал Лукашенко. По идее, эти «разоблачения», иллюстрирующие якобы беспомощность Тихановской и коварство европейских политиков, должны были перебить негативный для властей резонанс от гибели Романа Бондаренко и связанных с этой темой сливов телефонных разговоров.
Но в резкую озабоченность вождя здоровьем нации белорусы, кажется, не особо поверили: их впечатления от весенней бравады Лукашенко оказались слишком сильными. Явно не зацепили широкую аудиторию и «разоблачения»: все это слишком напоминало знаменитый перехват «разговора Майка и Ника», вызвавший у продвинутой публики гомерический хохот.
Таким образом, режим оказался не готовым к информационным вызовам в период острого внутриполитического
Белорусы ориентированы на долговременный протест
Наверху, однако, пришли к нехитрому выводу: если не удается завоевать умы и сердца (прошла любовь к вождю, завяли помидоры), то надо просто
Но как показывает исследование BAW, белорусы ориентированы на долговременный протест. По словам Вардомацкого, включился механизм трансформации страха в гнев. Также «в социальной психологии протестующих изменилось восприятие неудачи сегодняшнего дня — неудача порождает не апатию, а мотивацию выходить еще и еще». Для многих «выход [на уличные протесты] является психологически необходимым для подзарядки, приобретения позитивной энергии от самого события, ситуации, окружающих людей».
Вдобавок протестующие белорусы, как пояснил социолог, избавились от психологического дискомфорта в ситуации, когда лидера нет. Более того, специфика децентрализованных белорусских протестов способствовала самоорганизации и феномену плавающего лидерства. Это «когда обычный парень, выходя утром из дома на акцию протеста, через два часа становится лидером. Он ведет колонну, показывает, куда двигаться, поворачивать, останавливаться, а через следующие два часа, возвращаясь домой, если все с ним нормально, опять становится обычным парнем».
Граждане хотят избирать власть, и это уже не выбьешь из голов
Увы, по ходу протестов не со всеми все нормально. Но если выкладки BAW верны, то режиму — несмотря на локальные успехи развернувшейся сейчас
Кроме всего прочего, верхи проспали формирование политической нации (Вардомацкий в этой связи по-научному говорит о трансформации типа национальной идентичности «с непрерывно наращиваемым пластом политической гражданской компоненты»).
Более того, наверху не хотят признавать новой реальности, упорно ищут кукловодов, будучи не в силах поверить, что многие белорусы просто ощутили себя гражданами и осознали свои права, в том числе право избирать власть. И это уже не выбьешь из голов.
Вождь же ищет психологический комфорт в разного рода
Да, в распоряжении Лукашенко по-прежнему много грубой силы. Но он уже бесповоротно утратил популярность и во многом — политическое чутье. В этом году он наделал массу ошибок, и они наверняка не последние.
Неизбежное ухудшение экономической ситуации, переделка конституции, которую надо будет как-то протянуть через референдум, уже не очень далекие местные выборы (дедлайн — 18 января 2022 года) — все это угрозы для режима в условиях непрекращающейся политической турбулентности. И вообще черный лебедь может прилететь нежданно. Лукашенко идет по тонкому потрескивающему льду.
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И дальше он тоже будет идти по тонкому, потрескивающему льду…
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