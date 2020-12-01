Ковид, экономика, жесть ОМОНа. На чем поскользнулся Лукашенко в високосном году

Как объяснить феномен затяжных протестов в Беларуси? Доминантная причина — жестокость силовиков, говорит социолог Андрей Вардомацкий, руководитель Белорусской аналитической мастерской (BAW, Варшава). Таким образом, верхушка режима, сделав ставку на беспрецедентное насилие в первые дни после выборов, капитально просчиталась.



Фото: president.gov.by

На пресс-конференции, прошедшей 30 ноября в онлайн-формате, Вардомацкий, опираясь на исследования своей мастерской, перечислил и другие причины, питающие протестную активность вот уже четвертый месяц после выборов 9 августа.

Из комментариев профессора Вардомацкого вытекает, что массовое недовольство стало зреть задолго до этой даты. В частности, многим белорусам очень не понравилось, как власти повели себя по отношению к свалившейся на головы пандемии (вспомним хотя бы проведенный вопреки мощной критике снизу парад 9 мая ).

Также в нынешнем году резко ухудшилось экономическое самочувствие граждан. В период с декабря 2019 года по март 2020-го доля отрицательных оценок состояния экономики страны увеличилась с 38% до 61%. Масла в огонь недовольства подлили и зашкалившие фальсификации при подсчете голосов.

Беспредел силовиков не испугал настроенных на борьбу за перемены

Похоже на то, что одной из фатальных ошибок режима стало выведение официального результата в 80% за Лукашенко. Он здесь оказался заложником прежних показателей. Мол, негоже харизматичному вождю снижать их, иначе подданные решат, что он ослаб, начнутся шатания.

Объяви ЦИК о победе бессменного президента с «европейским результатом» в 53-55%, без протестов, конечно, не обошлось бы, но, положа руку на сердце, кто знает, разразилась ли бы белорусская революция. Во всяком случае, Вардомацкий сообщил : «Многие на фокус-группах отмечают, что спокойно восприняли бы победу Лукашенко при 60% голосов».

Но главным триггером протеста, как выясняется из опроса участников фокус-групп, стала та невиданная жесть, которую продемонстрировали силовики при подавлении уличных выступлений.

При этом зверства, которые ОМОН и прочие структуры, брошенные против манифестантов, стали чинить сразу, как только люди вышли на улицы вечером 9 августа, явно не являлись эксцессом исполнителя. Это была продуманная и наверняка в деталях доведенная до исполнителей тактика: работать по беспределу, чтобы ошеломить, запугать, подавить волю граждан, настроенных на смену власти.

Однако расчет провалился: после массовых расправ с протестовавшими 9–12 августа волна уличных выступлений и вовсе захлестнула Беларусь, вызвала шок и временный полупаралич властной системы (другое дело, что ее противники не смогли этим воспользоваться).

Вождь стал наступать на грабли с самой весны

Вообще же Александр Лукашенко стал наступать на грабли с самой весны. Его бравада по отношению к ковиду («Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают?») оказалась неуместной, шуточки насчет лечения водкой, баней и трактором не прокатили. А высказывания об умерших (типа сами виноваты ) покоробили, надо думать, даже изрядную часть твердого электората бессменного президента.

Далее, было решено винтить и закрывать опасных противников (Сергей Тихановский, Виктор Бабарико) уже на старте президентской кампании. В итоге симпатии протестного электората сфокусировались на фигуре Светланы Тихановской.

Ее регистрация кандидатом в президенты, положа руку на сердце, тоже была капитальной ошибкой (более того — роковым фейлом) властей. Вероятно, сыграл роль гендерный стереотип: да куда этой домохозяйке тягаться с харизматичным вождем, мы вот сделаем якобы широкий жест, а потом ее по стенке размажем!

В итоге, насколько можно судить по ряду показателей, Тихановская собрала богатый урожай голосов. Многие белорусы считают реальной победительницей выборов. Она стала символом протестов, ее принимают европейские лидеры, в то время как Лукашенко устами Евросоюза объявлен нелегитимным.

Вот вам и домохозяйка, которую собирались легко уничтожить испытанными орудиями кинжальной пропаганды и черного пиара.

Старая пропаганда бьет мимо цели

С пропагандой и пиаром у властей, кстати, тоже полный провал. Лукашенко, похоже, до сих пор верует во влияние традиционной прессы и магию официального ТВ. Между тем по данным Вардомацкого доверие к государственным СМИ в период с марта по июнь резко упало — до 4%. Для сравнения: негосударственным СМИ в июне доверяло 27% респондентов.

Власти проспали феномен интернета, социальных сетей. Да, в итоге наверху сориентировались и стали глушить как профессиональные веб-ресурсы (доступ к десяткам сайтов заблокирован Мининформом), так и блогеров, администраторов телеграм-каналов, местных чатов (многие оказались за решеткой).

Но эта борьба в стратегическом смысле обречена на неудачу. Совсем интернет не отключишь. Внесенные в черный список ресурсы переходят на новые платформы. Телеграм по большому счету неистребим. Социальные сети зубоскалят над сливами телефонных разговоров людей с голосами, похожими на голоса «особ, приближенных к императору».

И как ни скрежещут зубами большие начальники, совладать с этим вырвавшимся из бутылки джинном интернет-коммуникации они не в состоянии. А государственная пресса, казенные телеканалы с их мочиловом оппонентов, возможно, производят впечатление на главного зрителя, но для изрядной части широкой публики, особенно молодой, все это абсолютно мимо кассы. Людей телевизора становится все меньше, в основном это отсталая офлайновая категория изрядного возраста, не способная активно влиять на повестку дня.

Если говорить о нашумевших сливах разговоров, то этот раунд информационной войны власти проиграли начисто. Они уже упустили время для каких-то выгодных им объяснений.

Причем эти записи дискредитируют верхушку режима независимо от того, правдивы они или это искусная подделка. Они вброшены в момент, когда доверие общества к правящей, с позволения сказать, элите упало ниже плинтуса. А молчание верхов только усиливает убеждение, что им просто нечем крыть.

Режим оказался не готовым к информационным вызовам

Визит Лукашенко в 6-ю больницу Минска 27 ноября был, очевидно, задуман как пиар-акция с целью убить двух зайцев. Во-первых, мыслилось показать, что вождь все-таки озабочен проблемами пандемии и печется как о врачах, так и о здоровье всей нации.

Во-вторых, была припасена заготовка в виде секретных донесений КГБ, выдержки из которых обнародовал Лукашенко. По идее, эти «разоблачения», иллюстрирующие якобы беспомощность Тихановской и коварство европейских политиков, должны были перебить негативный для властей резонанс от гибели Романа Бондаренко и связанных с этой темой сливов телефонных разговоров.

Но в резкую озабоченность вождя здоровьем нации белорусы, кажется, не особо поверили: их впечатления от весенней бравады Лукашенко оказались слишком сильными. Явно не зацепили широкую аудиторию и «разоблачения»: все это слишком напоминало знаменитый перехват «разговора Майка и Ника», вызвавший у продвинутой публики гомерический хохот.

Таким образом, режим оказался не готовым к информационным вызовам в период острого внутриполитического кризиса . Он безнадежно проигрывает борьбу за умы.

Белорусы ориентированы на долговременный протест

Наверху, однако, пришли к нехитрому выводу: если не удается завоевать умы и сердца (прошла любовь к вождю, завяли помидоры), то надо просто выбивать дурь из голов омоновскими дубинками. После недолгого отступления в августе режим снова стал поднимать градус брутальности.

Но как показывает исследование BAW, белорусы ориентированы на долговременный протест. По словам Вардомацкого, включился механизм трансформации страха в гнев. Также «в социальной психологии протестующих изменилось восприятие неудачи сегодняшнего дня — неудача порождает не апатию, а мотивацию выходить еще и еще». Для многих «выход [на уличные протесты] является психологически необходимым для подзарядки, приобретения позитивной энергии от самого события, ситуации, окружающих людей».

Вдобавок протестующие белорусы, как пояснил социолог, избавились от психологического дискомфорта в ситуации, когда лидера нет. Более того, специфика децентрализованных белорусских протестов способствовала самоорганизации и феномену плавающего лидерства. Это «когда обычный парень, выходя утром из дома на акцию протеста, через два часа становится лидером. Он ведет колонну, показывает, куда двигаться, поворачивать, останавливаться, а через следующие два часа, возвращаясь домой, если все с ним нормально, опять становится обычным парнем».

Граждане хотят избирать власть, и это уже не выбьешь из голов

Увы, по ходу протестов не со всеми все нормально. Но если выкладки BAW верны, то режиму — несмотря на локальные успехи развернувшейся сейчас контрреволюции — вряд ли удастся полностью задушить протестное движение. Слишком глубоки его корни, слишком сильна мотивация. В частности, многие борющиеся люди рассуждают так: или они победят, или страна превратится в сплошной концлагерь.

Кроме всего прочего, верхи проспали формирование политической нации (Вардомацкий в этой связи по-научному говорит о трансформации типа национальной идентичности «с непрерывно наращиваемым пластом политической гражданской компоненты»).

Более того, наверху не хотят признавать новой реальности, упорно ищут кукловодов, будучи не в силах поверить, что многие белорусы просто ощутили себя гражданами и осознали свои права, в том числе право избирать власть. И это уже не выбьешь из голов.

Вождь же ищет психологический комфорт в разного рода конспирологических трактовках причин кризиса. Или обращается к суеверию о превратностях високосного года, как это было в недавней беседе с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Да, в распоряжении Лукашенко по-прежнему много грубой силы. Но он уже бесповоротно утратил популярность и во многом — политическое чутье. В этом году он наделал массу ошибок, и они наверняка не последние.

Неизбежное ухудшение экономической ситуации, переделка конституции, которую надо будет как-то протянуть через референдум, уже не очень далекие местные выборы (дедлайн — 18 января 2022 года) — все это угрозы для режима в условиях непрекращающейся политической турбулентности. И вообще черный лебедь может прилететь нежданно. Лукашенко идет по тонкому потрескивающему льду.