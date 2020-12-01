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Минское «Динамо» разгромно победило «Нефтехимик» в КХЛ

01.12.2020 22:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Динамовцы провели встречу с «Нефтехимиком» в Нижнекамске 1 декабря и победили со счетом 5:1.

Минское «Динамо» разгромно победило «Нефтехимик» в КХЛ

Первые четыре шайбы — на 2-й, 15-й, 16-й и 39-й минутах — забили минчане. Дублями отличились Шарангович и Принс — 0:4. На 48-й минуте забил игравший за россиян белорус Андрей Костицын — 1:4. Итоговый счет на 52-й минуте установил Мартынов — 1:5.

После 30 игр у «Динамо» 11 место из 23-х, у «Нефтехимика» — 21-е.

 
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Динамовцы провели встречу с «Нефтехимиком» в Нижнекамске 1 декабря и победили со счетом 5:1.
 
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