Минское «Динамо» разгромно победило «Нефтехимик» в КХЛ

Динамовцы провели встречу с «Нефтехимиком» в Нижнекамске 1 декабря и победили со счетом 5:1.





Первые четыре шайбы — на 2-й, 15-й, 16-й и 39-й минутах — забили минчане. Дублями отличились Шарангович и Принс — 0:4. На 48-й минуте забил игравший за россиян белорус Андрей Костицын — 1:4. Итоговый счет на 52-й минуте установил Мартынов — 1:5.

После 30 игр у «Динамо» 11 место из 23-х, у «Нефтехимика» — 21-е.