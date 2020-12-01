ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внушительную партию спирта изъяли в Ивацевичском районе

01.12.2020 22:35 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Груз объемом в 3 тысячи литров. Транспортировали высокоградусный напиток на автомобиле "ивеко" - за рулем 31 -летний местный житель. В салоне машины оперативники нашли 600 канистр, каждая по пять литров. Емкости были заполнены спиртом. Документов на продукцию у перевозчика не было. По информации водителя, эта партия предназначалась для личного пользования. К слову, стоимость горючей жидкости не менее 60 тысяч рублей. Груз изъят.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Груз объемом в 3 тысячи литров. Транспортировали высокоградусный напиток на автомобиле "ивеко" - за рулем 31 -летний местный житель. В салоне машины оперативники...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь отказалась прощаться с нефтяной иглой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика