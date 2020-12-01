Источник материала: Хартия'97

Ушла из жизни известная советская и белорусская бегунья Мария Иткина 1.12.2020, 23:20

4,805

фото: sputnik.by

Марию Иткину назвали самой медаленосной спортсменкой бывшего СССР.

На 89-м году ушла из жизни прославленная советская и белорусская спортсменка, бегунья на короткие дистанции, четырехкратная чемпионка Европы и неоднократная рекордсменка мира, заслуженный мастер спорта CCCР Мария Иткина.

"В свое время Марию Иткину назвали самой медаленосной спортсменкой бывшего СССР. В ее карьере 34 титула чемпионки СССР. Иткина с успехом справлялась с забегами на короткие и длинные спринтерские дистанции, добиваясь признания на 100, 200, 400 метров и в различных эстафетных сочетаниях.

Наград и титулов было бы больше, если бы проводились чемпионаты мира, но их тогда еще не изобрели. Почти два десятка лет она ярко жила в большом спорте, поднимая планку рекордов, добиваясь эффектных побед, принося славу и Беларуси, и Советскому Союзу. Ей было присвоено три государственные награды: Орден Отечества, Орден "Знак Почета" и Медаль "За трудовую доблесть".

Завершив активные выступления, Мария Иткина стала спортивным функционером и возглавила легкоатлетов белорусского "Динамо". Под ее началом команда динамовского общества стала ведущей в стране, ее представители привозили награды с турниров самых высоких уровней. В "Динамо" многие тренеры состоялись как личности. Она вернула на родину Мечислава Овсяника, в то время жившего в Краснодаре и успевшего сделать себе имя в тренерской международной среде. В Беларуси с его легкой руки загорелись такие звезды как Эллина Зверева, Наталья Шиколенко, Владимир Дубровщик, Янина Карольчик. После ухода из жизни Овсяника никому из последователей не удалось повторить творческий путь мэтра.

Неутомимой и незаурядной Марии Леонтьевне и на пенсии покой только снился. Она до последних дней продолжала дело, начатое еще во времена Советского Союза.

Прощание с Марией Леонтьевной состоится завтра, 2 декабря, в 14:00 по адресу — Минск, ул. Семашко, д.8, корп.8.

Белорусская федерация легкой атлетики выражает самые искренние слова соболезнования родным и близким Марии Иткиной. Для отечественной королевы спорта уход из жизни этого выдающего человека — большая утрата. Светлая память..." — говорится в сообщении БФЛА .

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .