Источник материала: Хартия'97

Тараны как подвиг в России 1 Алекс Кульманов

1.12.2020, 22:36

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карикатура с. елкина: svoboda.org

Суровая реальность ограничивает эти хотелки лишь словесными подвигами.

12 февраля 1988 года у берегов советского Крыма произошло событие, которое стало одним из краеугольных камней в мировоззрении многих россиян через 30 лет. Пара советских сторожевых кораблей совершила навал на американские корабли, которые нарушили советскую версию морского права. Имеющее юридические нюансы событие было героизировано, и в последние годы к нему очень часто обращаются как к проявлению положительных, патриотических качеств.

Границы территориальных вод исторически весьма своеобразная вещь. Международное право не допускает расширения территориальных вод за пределы 12 морских миль (22,2 км), однако некоторые государства в одностороннем порядке устанавливают более широкие территориальные воды. Один из самых известных таких конфликтов трактования разворачивается в настоящий момент в Южно-Китайском море, где Китай буквально строит новые острова, чтобы захватить в личное пользование огромную акваторию. Подобные попытки расширять собственные границы исторически сложились и в Советском Союзе. Одним из таких спорных мест по сей день является залив Петра Великого, который в сегодняшней России считается внутренними водами в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года.

У побережья Крыма с координатами 44° с. ш. и 33° в. д. находилось ещё одно такое спорное место, которое СССР считал своими территориальными водами. 13 марта 1986 года американский крейсер "Йорктаун" (USS CG 48 Yorktown) и эсминец "Кэрон" (USS DD-970 Caron) углубились в советские территориальные воды в районе Крыма на 6 миль. После этого эпизода на высшем государственном уровне закипела бурная работа, как не допускать подобные ситуации в будущем. Дошло даже до того, что Горбачёв утвердил идею тарана военных кораблей потенциального противника, которые попытаются нарушить границы. Была создана специальная директива главнокомандующего ВМФ на вытеснение иностранных кораблей-нарушителей. Вскоре представилась возможность продемонстрировать всю удаль советского флота.

В начале февраля американские корабли (те же крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон") прошли Босфор и оказались в Чёрном море. Главнокомандующий ВМФ отдал приказ командующему Черноморским флотом действовать в соответствии с полученной ранее директивой на вытеснение и тараны. Для сопровождения американцев было выделено три сторожевых корабля и один поисково-спасательный. Несколько суток американские корабли выполняли свои задачи в Чёрном море в нейтральных водах. Утром 12 февраля они взяли курс на вхождение в спорные территориальные воды СССР. Последовал обмен предупреждениями – СССР заявлял о возможном нарушении, американцы отвечали, что ничего не нарушают и будут следовать своим курсом. В 10:45 "Йорктаун" и "Кэрон" вошли в воды, которые Союз считал своими. После ряда предупреждений и манёвров советские сторожевые корабли пошли на таран. В 11:02 советский сторожевик "Беззаветный" произвёл первый навал на корму "Йорктауна", в то время как СКР-6 прошел по касательной вдоль левого борта эсминца "Кэрон". Во время второго удара "Беззаветный" снёс американскому крейсеру леера, разломал командирский катер и пусковую установку противокорабельных ракет "Гарпун". На "Йорктауне" начался небольшой пожар. Американские корабли попробовали взять в клещи "Беззаветного", на что советские моряки продемонстрировали, что собираются применять оружие. Последовали попытки поднять вертолеты с борта американского крейсера, куча угроз со стороны советских кораблей, прилетела пара советских боевых вертолетов Ми-24. После насыщенного событиями утра американские корабли изменили курс и ушли в нейтральные воды.

Американцы позже писали, что советские ограничения свободного прохода иностранных военных кораблей в этой зоне являются нарушением международных законов. Было заявлено, что целью акции 12 февраля 1988 года стала "демонстрация не провокационного использования права свободного прохода". Несмотря на советские тараны, американцы выполнили поставленные задачи. Впрочем, они же сами считали, что необходимости в этой операции не было.

В России же, событие стало, без преувеличения, героическим. Экипажи получили награды, а историю очень любят упоминать по поводу и без. В России вообще любят кичиться подобными дворовыми подвигами. Кичиться и пытаться повторять по мере сил.

24 ноября 2020 года Минобороны РФ заявило о вторжении американского эсминца "Джон Маккейн" в территориальные воды РФ в вышеупомянутом заливе Петра Великого. Минобороновцы заявили, что "Джон Маккейн" был вытеснен российским большим противолодочным кораблём "Адмирал Виноградов". Российский БПК вроде как взял курс на американца и направил предупреждение о таране, если эсминец США не выйдет из так называемых российских территориальных вод. Утверждается, что американский корабль после этого развернулся и ушёл. В подтверждение серьёзности российских слов было продемонстрировано маловнятное видео с характерным силуэтом американского эсминца класса "Арли Берк" первой серии. Увы, расстояние до американца настолько большое, а качество камер у российских моряков настолько паршивое, что на видео невозможно разобрать даже бортовой номер американского корабля.

Официально предыдущий подобный инцидент происходил в декабре 2018 года. Тогда эсминец DDG-85 USS McCampbell прошёл близ залива Петра Великого. Американцы заявили, что это был вызов "чрезмерным морским претензиям России". Российское Минобороны заявило, что американец не приближался к российским морским границам ближе, чем на 100 км и шёл в сопровождении российского корабля и авиации.

Кроме официальных подвигов с историями о готовности к героическим таранам "нарушителей" есть и одна неофициальная история от моряков Тихоокеанского флота РФ. Недавно в залив Петра Великого в очередной раз зашёл "Арли Берк " для демонстрации того, что это – международные воды. Местное командование решило показать мощь и удаль тихоокеанской флотилии и для демонстрации русского флага направили местный эсминец проекта 956 (Сарыч) "Быстрый". Когда-то Сарычи были современными кораблями. Но 90-е и нулевые очень плохо сказались на судьбе данного проекта. Созданный в СССР корабль оказался слишком сложным для простых российских моряков, и к 2020 году почти все эти эсминцы были успешно выведены из строя из-за неправильной эксплуатации силовой установки. Когда "Быстрый" пришёл в район на перехват, обнаружилось, что американец идёт со скоростью 23 узла. Экипаж "Быстрого" напрягся и разогнался до 19 узлов. "Арли Берк" дал 27 узлов. "Быстрый" на морально-волевых выдал 23 узла. На 2 минуты... Обратно его уже тащил буксир "Фотий Крылов".

Забавным образом в 2020 году российский флот демонстрирует уже не столько возможности защищать границы, сколько желание это делать. Российским вождям и пропаганде хочется быть не хуже, чем их советские предшественники. Увы, но суровая реальность ограничивает эти хотелки лишь словесными подвигами. В реальном мире российский флот становится с каждым годом всё меньше. Старые, советские судна списываются, новые, российские – строятся крайне медленно. Остается только грустить по былому, весьма спорному величию.

Алекс Кульманов, kasparov.ru

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