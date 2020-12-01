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Генсек НАТО: Народ Беларуси должен определять будущее своей страны

02.12.2020 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Генсек НАТО: Народ Беларуси должен определять будущее своей страны

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  • 1.12.2020, 22:17
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Генсек НАТО: Народ Беларуси должен определять будущее своей страны
Йенс Столтенберг
Фото: Reuters

Россия не должна вмешиваться в демократические процессы в Беларуси, заявил Столтенберг.

Россия не должна вмешиваться в демократические процессы в Беларуси и пытаться подавлять волю белорусского народа, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг на пресс-конференции 1 декабря после заседания министров иностранных дел стран НАТО.

На вопрос, видит ли альянс возможность российского военного вмешательства в Беларуси на фоне протестов против режима Лукашенко, глава организации ответил, что НАТО «поддерживает территориальную целостность и независимость Беларуси». По его словам, сейчас в Беларуси разгоняют мирные демонстрации и проявляют неуважение к фундаментальным правам человека.

«Народ Беларуси должен определять будущее своей страны. Здесь не должно быть никакого иностранного вмешательства. И, разумеется, Россия не должна вмешиваться в демократические процессы и пытаться подавлять волю белорусского народа», — заявил Столтенберг.

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Россия не должна вмешиваться в демократические процессы в Беларуси, заявил Столтенберг.
 
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