Источник материала: Хартия'97

Фрагмент Эйфелевой башни продали за €275 тысяч 1 1.12.2020, 22:09

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фото: epa/upg

Изначальная цена лота составила 30 тысяч евро.

В Париже на аукционе во вторник, 1 декабря, был продан фрагмент Эйфелевой башни. Лот бы куплен за 275 тысяч евро, сообщил аукционный дом Artcurial, передает korrespondent.net .

Фрагмент выставил на продажу анонимный коллекционер из Европы. Первоначальная цена составляла 30 тысяч евро.

Высота фрагмента три метра, это часть спиральной лестницы, которая раньше соединяла второй и третий этажи Эйфелевой башни.

Четыре года назад покупателю из США были проданы девять ступеней лестницы Эйфеля. Их цена составила 550 тысяч долларов.

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