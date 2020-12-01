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Минчане пришли к Красному костелу поддержать Ольгу Хижинкову

02.12.2020 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минчане пришли к Красному костелу поддержать Ольгу Хижинкову

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  • 1.12.2020, 22:05
  • 7,373
Минчане пришли к Красному костелу поддержать Ольгу Хижинкову
фото: belsat.eu

Сегодня стало известно, в каких условиях держат Мисс Беларусь на Окрестина.

Чтобы поддержать экс-пресс-атташе брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову, минчане пришли к Красному костелу с ее фото.

Напомним, Хижинкова находится на Окрестина, ей присудили 42 суток ареста. Сначала ей дали 12 суток, но затем осудили еще раз на 15 суток. На свободу Ольга должна была выйти 5 декабря, однако девушка снова была осуждена на 15 суток. Добавим, что последнее наказание не стало суммироваться с предыдущими. Поэтому отсчет приговора начался с 26 ноября, а выйти по нему она должна 11 декабря.


фото: belsat.eu

Сегодня также стало известно, в каких условиях держат Мисс Беларусь на Окрестина.

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