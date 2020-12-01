Источник материала: Хартия'97

Азия заказала армаду из танкеров с американской нефтью 1 1.12.2020, 21:55

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фото: reuters

Американцы предложили азиатским странам более конкурентоспособные цены, чем Россия.

Азиатские страны, в том числе Китай и Южная Корея, в декабре 2020 года ждут прибытия армады примерно из 20 танкеров, груженых американской нефтью. Об этом пишет Bloomberg.

Суда были зафрахтованы или зарезервированы, чтобы доставить сырье с побережья Мексиканского залива в Азию. В основном речь идет о супертанкерах, каждый из которых вмещает до двух миллионов баррелей нефти. Если в конечном итоге все зарезервированные суда будут использованы для транспортировки нефти, то объемы поставки в декабре превысит объемы ноября, свидетельствуют данные аналитической фирмы Vortexa.

Как отмечает агентство, китайская компания Rongsheng Petro Chemical на минувшей неделе предпочла закупить нефть у США, а не на Ближнем Востоке или в России. Вашингтон предложил более конкурентоспособные цены, пишет Bloomberg.

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