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Азия заказала армаду из танкеров с американской нефтью
Источник материала: Хартия'97
Азия заказала армаду из танкеров с американской нефтью
Американцы предложили азиатским странам более конкурентоспособные цены, чем Россия.
Азиатские страны, в том числе Китай и Южная Корея, в декабре 2020 года ждут прибытия армады примерно из 20 танкеров, груженых американской нефтью. Об этом
Суда были зафрахтованы или зарезервированы, чтобы доставить сырье с побережья Мексиканского залива в Азию. В основном речь идет о супертанкерах, каждый из которых вмещает до двух миллионов баррелей нефти. Если в конечном итоге все зарезервированные суда будут использованы для транспортировки нефти, то объемы поставки в декабре превысит объемы ноября, свидетельствуют данные аналитической фирмы Vortexa.
Как отмечает агентство, китайская компания Rongsheng Petro Chemical на минувшей неделе предпочла закупить нефть у США, а не на Ближнем Востоке или в России. Вашингтон предложил более конкурентоспособные цены, пишет Bloomberg.
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Американцы предложили азиатским странам более конкурентоспособные цены, чем Россия.
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