На минчанина завели уголовное дело за то, что запенил дверь квартиры милиционера

Как утверждают силовики, минчанин строительной пеной залил входную дверь, замок и почтовый ящик квартиры милиционера.





По информации пресс-службы МВД, 13 ноября мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома во Фрунзенском районе Минска и строительной пеной залил входную дверь, замок и почтовый ящик одной из квартир. Кроме того, на ящике мужчина оставил оскорбляющую сотрудницу надпись.

Силовики установили, что к этому причастен 55-летний минчанин, его задержали дома в Московском районе города.

Возбуждено уголовное дело по статье 339 УК («Хулиганство»). Мужчина находится в ИВС.