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«Белтехосмотр» предлагает отвязать дорожный сбор от техосмотра
Источник материала: БДГ
Оплата госпошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении должна быть отвязана от гостехосмотра, полагает руководство УП «Белтехосмотр». Впрочем, эту тему в Беларуси обсуждают уже довольно давно, а решение вопроса с мертвой точки так и не сдвинулось.
Как сообщил «
В УП «Белтехосмотр» полагают, что водители ожидают отвязки дорожного сбора от прохождения процедуры ТО. Чиновники же должны обеспечить собираемость сбора, по словам Пиульского, этому будет способствовать гибкая система оплаты. В частности, оплатить сбор можно будет на период, который будет нужен автовладельцу, и сделать это через интернет. Сейчас чиновники ожидают изменения законодательства.
Его же в стране под данное нововведение никак не изменят, хотя разговоры об этом идут уже не первый год. Говорили об этом еще в 2017 году, а в 2018 на тот момент первый заместитель премьер-министра Александр Турчин
В начале марта этого года проект указа о порядке оплаты дорожного сбора вроде как все же был
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Оплата госпошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении должна быть отвязана от гостехосмотра, полагает руководство УП «Белтехосмотр».
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