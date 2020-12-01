«Белтехосмотр» предлагает отвязать дорожный сбор от техосмотра

Оплата госпошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении должна быть отвязана от гостехосмотра, полагает руководство УП «Белтехосмотр». Впрочем, эту тему в Беларуси обсуждают уже довольно давно, а решение вопроса с мертвой точки так и не сдвинулось.

Как сообщил « Минск-Новостям » заместитель директора предприятия «Белтехосмотр» Владимир Пиульский, в Беларуси зарегистрировано более 4 млн транспортных средств, ежегодно их число прирастает, тогда как количество прошедших ТО постоянно снижается: с 2014 года - на 10% ежегодно, а по итогам десяти месяцев этого года сократилось на 37%.

В УП «Белтехосмотр» полагают, что водители ожидают отвязки дорожного сбора от прохождения процедуры ТО. Чиновники же должны обеспечить собираемость сбора, по словам Пиульского, этому будет способствовать гибкая система оплаты. В частности, оплатить сбор можно будет на период, который будет нужен автовладельцу, и сделать это через интернет. Сейчас чиновники ожидают изменения законодательства.

Его же в стране под данное нововведение никак не изменят, хотя разговоры об этом идут уже не первый год. Говорили об этом еще в 2017 году, а в 2018 на тот момент первый заместитель премьер-министра Александр Турчин пообещал отвязку с экранов телевизоров.