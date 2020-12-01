Власти Беларуси продолжают наказывать журналистов за выполнение работы

Источник материала: АФН

Сегодня белорусские суды отправили на сутки еще двух журналистов страны, сообщает Пресс клуб.

Суд Центрального района Минска наказал за работу фотокора Евгения Отцецкого, который был задержан перед маршем 15 ноября и отпущен утром следующего дня. Евгения судили по ч.1 статьи 23.34 и дали штраф в 20 базовых величин.

Суд Советского района отправил на 15 суток ареста представителя CityDog.by Марину Смирнову. Она была задержана 29 ноября.

Сегодня на свободу после 15 суток ареста вышла журналист tut.by и "Новага часа" Александра Квиткевич. Александру задержали 16 ноября на марше пенсионеров во время работы. Суд счёл, что она участвовала в акции.