Китайский возвратный модуль сел на Луну для сбора образцов

Источник материала: АФН

Китайский космический аппарат Chang’e 5 во вторник совершил посадку на Луне и начал сбор образцов грунта для последующей отправки на Землю, сообщает South China Morning Post.

В заявлении китайских властей, на которое ссылается издание, указано, что модуль совершил посадку на горе Пик Рюмкера в районе Океана Штормов. В Пекине считают, что эта вулканическая вершина идеально подходит для сбора данных, которые позволят понять, как сформировался и изменялся спутник Земли.

Место посадки было выбрано и с учетом необходимости сэкономить топливо для возвращения на искусственный спутник, который сейчас вращается вокруг Луны. Отправленный на поверхность небесного тела модуль должен спустя две недели вернуться на орбиту, состыковаться с космическим аппаратом и вернуться на Землю, передает РБК.

Ожидается, что при помощи Chang’e 5 с Луны удастся вывести около 2 кг образцов. В Пекине рассчитывают, что получить их удастся к середине декабря: посадка аппарата запланирована в пустынной местности в провинции Внутренняя Монголия.

До сих пор подобный эксперимент успешно осуществили лишь две страны. Американцам удалось доставить почти 382 кг образцов с лунной поверхности при помощи аппарата Apollo, а в 1976 году около 300 г на Землю привезла советская миссия «Луна 24». Пока это была последняя автоматическая станция в истории. 18 августа 1976 года она села на Луне, а на следующий день отправилась обратно к Земле. 22 августа спускаемый аппарат был обнаружен в Тюменской области.