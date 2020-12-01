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Минское "Динамо" одержало победу над нижнекамским "Нефтехимиком"
Источник материала: Партизан
1 декабря хоккеисты минского "Динамо" в рамках чемпионата КХЛ играли в гостях у нижнекамского "Нефтехимика".
Минское "Динамо" / TUT.by
Игра закончилась уверенной победой "зубров" — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1). Дублями у динамовцев отметились Егор Шарангович и Шейн Принс. Единственную шайбу в ворота гостей забил Андрей Костицын, передает
Минское "Динамо" держится вверху турнирной таблицы Западного дивизиона КХЛ.
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1 декабря хоккеисты минского "Динамо" в рамках чемпионата КХЛ играли в гостях у нижнекамского "Нефтехимика".
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