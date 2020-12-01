В Cеть попал разговор чиновника, убеждающего отозвать подпись под письмом спортсменов за новые выборы









Вот полная расшифровка разговора:





— Послушай, такой вопрос. Ты вошла в число членов национальных команд, которые подписались под петицией. Сейчас министр такую возможность предоставляет. Он знает, что среди этих 47 человек есть те, кто колеблются и хотят отозвать подпись. Чтобы потом их реанимировать.





Понятно, что все мы против насилия. Но там есть и политические мотивы. Выступление за сборную и так далее. Если ты согласна отозвать свою подпись и подтвердить это при общении с модератором или со СМИ, то за тебя поручусь я или замминистра Барауля. Он с тобой разговаривал тоже, да?





Если ты готова это сделать и не подвести нас, то мы тебя из списка этих людей удаляем. Есть спортсмены, которые и заслуженные, которые поняли, что сделали какой-то ошибочный шаг. Я не говорю, что нужно отказываться от элементов насилия, которые, может быть, были там. Тут политические моменты. Против правительства, против действующей власти. Мне затягивать это решение не надо, до обеда надо мне список давать.









Если с вами свяжутся СМИ, нужно говорить, что вас ввели в заблуждение. Можно сказать, что вы против насилия. Мы все против насилия. Но не против правительства, членов власти и так далее. Барауля сказал, что беседовал с вами и вы из тех, кто готов это сделать.





От того, что в петиции написано ты не отказываешься? Тогда даже разговора не будет, — говорит собеседник.





Напомним, на данный момент письмо спортсменов за новые выборы и против насилия подписало более 1250 человек. Отметим, что 24 ноября было создано письмо провластных спортсменов, замминистра спорта Барауля утверждает, что его уже подписало более 2500 человек.

