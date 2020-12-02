Новый год на носу! Как удивить своего ребенка (и при этом сэкономить)

Источник материала: Tut.by

Придумали, как создать для своего ребенка новогоднее настроение? У нас есть отличная идея: с 14 по 30 декабря и с 2 по 10 января вас зовут провести праздник всей семьей в «Динозаврии» . Это не только одно из лучших событий в новогодней афише Минска, но и возможность здорово сэкономить. Ищите приятный сюрприз от AFISHA.TUT.BY в нашем материале.



Новый год в «Динозаврии» в прошлом году. Фото предоставлено организаторами

Что в новогодней программе?

Гвоздь программы — интерактивное представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми персонажами из сказки «Щелкунчик» в «Динозаврии», которое называется «Новогодние чудеса в Королевстве сладостей». Это сказочная постановка с вовлечением самых маленьких зрителей. Именно дети — главные герои сказки: они почти волшебники, которые могут повернуть ход событий давно знакомой истории, и только от них зависит развитие сюжета.

Сюжет такой: вместе со Снегурочкой и феей Драже ребятам предстоит отправиться в Королевство сладостей, чтобы спасти Новый год от коварных затей Крысиного короля. Героям предстоит преодолеть все испытания и помочь Дедушке Морозу исполнить самую важную миссию, чтобы ни один ребенок на Земле в новогоднюю ночь не остался без сладостей.



Новый год в «Динозаврии» в прошлом году. Фото предоставлено организаторами

В программе, помимо спектакля, малышей ждут фокусы с жидким азотом, мыльные пузыри, гигантские панч-боллы (шары для активных игр), шоу молекулярной кухни, конфетти-шоу, игры с ярким реквизитом и дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Сколько стоят билеты?

Стоимость билета зависит от того, когда вы планируете его покупать. В период с 14 по 18 декабря «квиток» стоит 25 рублей, с 20 декабря по 24 декабря — 30 рублей, с 25 декабря по 3 января — 35 рублей, с 4 по 10 января — 25 рублей. В стоимость билета входят:

новогодний спектакль (45 минут);

фотосессия с новогодними героями (15 минут);

игровая карта «Динозаврии» с балансом 15 рублей (для лабиринта, лазертага и игровых автоматов);

сладкий подарок от Деда Мороза.



Новый год в «Динозаврии» в прошлом году. Фото предоставлено организаторами

Также организаторы предлагают вашему ребенку пообедать в «Динозаврии». Обед состоит из куриной котлеты, картофеля фри и сока, стоит 10 рублей и оплачивается дополнительно.

Билет для сопровождающего взрослого покупать не нужно, так как утренник будет проходить в отдельном помещении только для детей. Количество ребят на спектакле ограничено до 30 человек — в целях безопасного и комфортного пребывания, а также для того, чтобы Дед Мороз успел уделить внимание каждому ребенку. Родители в это время могут отдохнуть в тематическом кафе за чашкой кофе. После представления у них будет возможность сфотографировать детей возле елки с главными персонажами шоу.

А как сэкономить?

У нас есть суперпредложение для тех, кто будет покупать билет онлайн через AFISHA.TUT.BY. В таком случае вы получаете на игровую карту не 15, а 25 рублей! Это значит, что ваш ребенок сможет покататься на большем количестве аттракционов за те же деньги. Правда, число онлайн-билетов ограничено, с этим лучше поторопиться.

Билеты продаются не только онлайн на AFISHA.TUT.BY, но и в кассе «Динозаврии» (за день до представления при их наличии).

Остались вопросы? Звоните: +375 (44) 5 -429−429, +375 (33) 6−429−429

Когда: c 14 по 30 декабря и с 2 по 10 января, 14.30 и 18.30

Где: «Динозаврия» (ул. Притыцкого, 29, ТЦ «Тивали», четвертый этаж).

Сколько: от 25 рублей Купить билет