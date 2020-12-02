Донецкий «Шахтер» второй раз победил «Реал», «Локомотив» с Лисаковичем уступил «Зальцбургу»

Источник материала: Tut.by

Стартовал 5-й тур групповой стадии Лиги чемпионов, в котором продолжил удивлять донецкий «Шахтер», а московский «Локомотив» лишился шансов на выход в плей-офф.

Донецкий «Шахтер» на своем поле обыграл мадридский «Реал». Встреча завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Дентиньо (57-я минута), он вышел на поле на 25-й минуте матча, и Манор Соломон (82).

И это уже вторая победа «Шахтера» над именитым соперником. В первом туре группового этапа в Мадриде он одержал гостевую победу над «Реалом» со счетом 3:2. Интересно, что позже «Шахтер» в матче с менхенгладбахской «Боруссией» потерпел самое разгромное домашнее поражение в еврокубках в своей истории — 0:6.



Фото: Reuters

Московский «Локомотив» дома проиграл «Зальцбургу» со счетом 1:3. Отметим, что в стартовом составе железнодорожников вышел белорус Виталий Лисакович, однако после первого тайма его заменили.

Кадровые проблемы и несогласованность игроков обороны стали главной проблемной зоной. Гости еще в первом тайме усилиями форварда Мергима Бериши забили два гола. Нападающий мог оформить хет-трик, но один из мячей судейская бригада отменила из-за офсайда.

Активные действия железнодорожников в атаке привели к тому, что в штрафной уронили Зе Луиша. Судейская бригада указала на точку, и Миранчук уверенно реализовал стандарт, сократив отставание. Однако вскоре австрийцы вновь восстановили разницу в счете — отличился вышедший на замену Карим Адейеми. Итоговый счет — 1:3, а московская команда лишилась шансов на выход в стадию плей-офф.

Остальные результаты игрового дня:

«Аталанта» — «Мидтьюлланн» — 1:1,

«Атлетико» — «Бавария» — 1:1,

«Боруссия» М — «Интер» — 2:3,

«Ливерпуль» — «Аякс» — 1:0,

«Марсель» — «Олимпиакос» — 2:1,

«Порту» — «Манчестер Сити» — 0:0.