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Социология: рейтинг Лукашенко и Латушко почти одинаковый

02.12.2020 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Социология: рейтинг Лукашенко и Латушко почти одинаковый
Фото: TUT.BY
Исследователь Рыгор Астапеня опубликовал данные своего социологического исследования для Chatham House. По его данным, Виктор Бабарико наиболее привлекательный кандидат на пост президента Беларуси.

Опрос проводился только среди горожан Беларуси и не характеризует всё население.

Ниже президентские рейтинги. Люди могли выбрать до трех людей из нижнего списка, поэтому сумма рейтингов больше 100%.

Вопрос звучал так: «Из этих людей, кто кажется вам наиболее достойным, чтобы стать президентом Беларуси?»

Виктор Бабарико - 38.2%
Александр Лукашенко - 20.8%
Павел Латушко - 20.3%
Валерий Цепкало - 12.1%
Светлана Тихановская - 9.9%
Мария Колесникова - 7.5%
Сергей Румас - 7.2%
Сергей Тихановский - 5.9%
Владимир Макей - 2.5%
Зенон Позняк - 2.4%
Андрей Дмитриев - 1.5%
Наталья Качанова - 1.2%
Максим Знак - 0.7%
Анатолий Лебедько - 0.7%
Владимир Караник - 0.6%
Вероника Цепкало - 0.5%
Юрий Караев - 0.5%
Максим Богрецов - 0.4%
Кирилл Рудый - 0.4%
Ивонка Сурвилла - 0.1%
Никто из вышеперечисленных - 18.0%
 
 
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