Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

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Chatham House

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Социология: рейтинг Лукашенко и Латушко почти одинаковый А у Бабарико в два раза больше.

Опрос проводился только среди горожан Беларуси и не характеризует всё население.Ниже президентские рейтинги. Люди могли выбрать до трех людей из нижнего списка, поэтому сумма рейтингов больше 100%.Вопрос звучал так: «Из этих людей, кто кажется вам наиболее достойным, чтобы стать президентом Беларуси?»Виктор Бабарико - 38.2%Александр Лукашенко - 20.8%Павел Латушко - 20.3%Валерий Цепкало - 12.1%Светлана Тихановская - 9.9%Мария Колесникова - 7.5%Сергей Румас - 7.2%Сергей Тихановский - 5.9%Владимир Макей - 2.5%Зенон Позняк - 2.4%Андрей Дмитриев - 1.5%Наталья Качанова - 1.2%Максим Знак - 0.7%Анатолий Лебедько - 0.7%Владимир Караник - 0.6%Вероника Цепкало - 0.5%Юрий Караев - 0.5%Максим Богрецов - 0.4%Кирилл Рудый - 0.4%Ивонка Сурвилла - 0.1%Никто из вышеперечисленных - 18.0%