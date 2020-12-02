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Ярослав Романчук. Фото: Радио "Свобода"

Спрут схематоза опутал всю экономику



Белорусское не для белорусов



Как чужие становятся «своими»



Приватизация прибыли при национализации убытков



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аграрная оборона. Колонка Романчука Коррупционная «сельхозрента» сегодня составляет 3 млрд долларов.

Ежегодно этот сектор получает через разные формы государственной поддержки — субсидии, дотации, преференции из бюджета — куда больше, чем вносит туда через налоги.Такую, с позволения сказать, государственную поддержку я называю «аграрной обороной». Люди ловко оседлали потоки, которые обслуживают сельское хозяйство, и зарабатывают прекрасные деньги.Полное отсутствие четких прав собственности, где управленческая ответственность отделена от конкретных показателей по качеству управления, позволяет представлять сельское хозяйство как какой-то аграрный детский сад — постоянно висят на шее государства, пугают проблемами продовольственной безопасности, говорят о необходимости стимулирования экспорта, потребления своего и т.д.По сути, за всем этим и скрывается тот схематоз, который давным-давно опутал сельское хозяйство. Независимо от конкретных показателей целый ряд документов, принимаемых Лукашенко и правительством, вывели агросектор из-под финансовой и экономической ответственности. Так, по президентскому указу номер 399 долги перед частниками фактически заблокированы и даже не обслуживаются.Получился эдакий коммунизм в отдельно взятом секторе экономики. И создали его за счет бюджета плюс принуждения потребителей к покупке белорусских продовольственных товаров по ценам, часто в разы превышающим мировой уровень.Совершенно четко можно сказать, что «аграрная оборона» Беларуси захватила не только сельское хозяйство, но и всю экономику. «Защитники» села поставили на службу себе и бюджет, и доход предприятий. Тех же поставщиков калийных и азотных удобрений, сельхозтехники. Все там делается не на основе рыночных отношений, а через распределение и расширение ресурсной базы. Параллельно действуют номенклатурно-силовые фавориты, коммерческие структуры, которые, как пылесосы, обложили сельское хозяйство и очень сытно кормятся.Кто-то «косит» на импорте необходимых для животноводства препаратов, кто-то на экспорте техники или (через сеть торговых домов) продовольствия. Все очень запутано. Аграрное лобби настолько срослось с силовым, что наше сельское хозяйство превратилось в один из самых коррумпированных, неэффективных, иждивенческих секторов экономики.В случае проведения реформ потенциал его просто огромен.Коррупционная «рента» сегодня составляет 3 млрд долларов. Это взятки, откаты и т.д. Их прибирают к рукам «решалы», схематозники, компании, обеспечивающие «освоение» государственных ресурсов, кредитных линий, разных госпрограмм. Всего того, что можно направить на другие цели, будь у нас современная рыночная экономика, основанная на частной собственности.По совпадению, поддержка сельского хозяйства также доходила до 3 млрд долларов в год. Из них на «освоение» и канализацию в личные карманы уходило от 500 до 700 миллионов ежегодно. Поэтому за столько лет люди из «аграрной обороны» стали очень-очень богатыми. Особенно те 100-200 человек, которые «сели» на очень хорошие «темы» — молоко, рыба, овощи, фрукты, средства защиты растений, удобрения, машиностроение и т.д. Причем все они работают в Беларуси в режиме олигополий и монополий. Стороннему честному бизнесмену, который в состоянии предложить хорошие условия и цены, туда не пробиться — этот клуб открыт лишь для «своих»…Мне рассказывали, что у широко известного шоколада «Президент» есть две линии. Одна производит его для массового, общедоступного потребления. Другая включается тогда, когда заказ идет от прототипа названия.В общем, массовка — одно, а экспорт — совершенно другое. Налицо явная попытка дискриминации белорусского потребителя. Нам дают не такой качественный продукт, как предлагают иностранцам. Снижение качества идет за счет ухудшения качества ингредиентов и несоблюдения технологических процессов. Поскольку нас принуждают «купляць сваё», у потребителя нет возможности выбрать то, что получше.Для меня показатель качества, например, получение возможности работать на европейском рынке и по всем компонентам иметь соответствие стандартам ЕС. Тогда действительно можно было сказать, что мы производим сельскохозяйственную продукцию мирового уровня.А то, что отдельные партии делаются для отдельных экспортных рынков, это напоминает ситуацию, когда в Советском Союзе делали «Жигули» в двух вариантах — для нас и в экспортном исполнении.Рассказывают, белорусская продукция в России и пахнет лучше, и вкуснее того, что продают в наших магазинах…Возможно, но есть и еще один очень важный момент.Это когда идет перекрестное субсидирование экспорта за счет внутреннего рынка. То есть цены на экспортную продукцию (для зарабатывания валюты) «аграрная оборона» умышленно занижает, а те же товары (только худшего качества) на внутреннем рынке продает гораздо дороже.Часть дополнительной прибыли позволяет поставкам за рубеж уйти «в ноль», компенсирует потери, а часть оказывается у тех, кто работают с Беларусью.За границей время от времени звучат претензии по поводу качества белорусской продукции, но существенного ухудшения нет, потому что наши понимают — это их живые деньги. Надо держать ухо остро: на том же российском рынке резко ужесточилась конкуренция, а крупнейшим сельхозпроизводителем являются близкие к Дмитрию Медведеву структуры.Там — огромные агрохолдинги. Они вкачивают солидные деньги в технологии, качество, сырье, маркетинг. Чтобы остаться на плаву, нашим умельцам особо схалтурить не удастся.И все же хватает откровенных подделок, убивающих наш имидж. Ведь когда полноценное планирование и развитие производства подменяют обычным совком, появляется совковая же мотивация «гнать вал». Дескать, российский рынок такой объемистый, что переварит всё! Авось проскочим «срубим бабло» халтурой за счет национальных продовольственных брендов.Это как с высшим образованием: натуральный вал, «корочки» имеют очень многие, а вот качество нашего высшего образования радикально упало.Мне могут возразить: всяко бывает, но ведь каждый день отовсюду талдычат о поддержке отечественного производителя через внутреннюю конкуренцию, позволяющую поднимать качество, удерживать высокую планку. Да, на словах разговор о поддержке белорусов есть, а в реальности идет их превращение в дешевую рабочую силу для сомнительных международных проектов, где есть интересы распорядителей чужого. Поэтому калийными удобрениями у нас занимается Гуцериев, а не госпредприятие «Беларуськалий». Поэтому всем, что связано с телефонией и дорожным сбором в Беларуси, озабочены не белорусы, а австрийцы. Главными строителями становятся сербы, а в сельском хозяйстве отдают землю иранцам, леса — канадцам...Перечисление можно продолжить, но суть не в количестве, а в том, что кто-то очень легко вписывается в систему схематоза. Морально-этические стандарты сегодняшнего иностранного бизнеса в Беларуси часто очень далеки от совершенства. Везде находятся люди, которые готовы «делать деньги» в режиме «договорняка» с руководством страны и правительством.А еще Беларусь используется как страна транзита товарных потоков, которые организуются, финансируются и направляются в попавшую под санкции Россию. Без ведома высоких крыш российских начальников здесь не обошлось. РБ не обладает достаточными финансовыми ресурсами, чтобы войти в крупные российские сети и бороться там на равных. Весь этот схематоз придуман исключительно россиянами.Именно они находят себе «партнеров» у нас. Получилась этакая конкуренция «крыш». Крышеванием занимаются как высокопоставленные генералы ФСБ и других трехбуквенных организаций, так и самопально организующиеся структуры, которые на свой страх и риск работают «по мелочи» — что-то типа обычных контрабандистов. У них не фуры и не потоки, как у генералов. У них — всего лишь бусики и обычные грузовики... Но от этого легче нам не становится: репутационные издержки за «наши» креветки, бананы, устрицы и прочую экзотику несет Беларусь. Ну, а деньги прибирают к рукам высокие воротилы с обеих сторон границы…Многие задаются вопросом: почему белорусские яблоки дороже польских? Ответ прост: у нас социалистический способ производства, когда плевать на издержки, конкуренцию, нормальное управление предприятиями. Отсюда и принуждение к покупке всего отечественного. Из-за отсутствия реформ белорусские товары даже по ценам становятся неконкурентоспособными на своем внутреннем рынке.А ведь не будь нынешней порочной системы сельхозпроизводства, каждая белорусская семья только на продуктах питания экономила бы в год минимум 200-250 долларов. Это цена, которую мы платим за монополизм, «аграрную оборону» и схематоз.Нет у нынешнего руководства масштабного мышления.В 1995 году Беларусь и Россия заключили первый таможенный союз, который предусматривал свободное перемещение товаров. Проведи мы рыночные реформы, доля белорусского экспорта в российском импорте была бы не пять процентов (эта цифра сохраняется все 25 лет), а как минимум в два раза больше.Мы же занимаемся дурью и радуемся своим «достижениям».Я, конечно же, знаю, как Лукашенко на «Гомсельмаше» хвастался, что не продал предприятие России. Действительно, не продал, но не потому, что кто-то о ком-то заботится.Причина в другом. Схема, которой сегодня пользуются номенклатурно-силовые кланы, очень простая и понятная — приватизация прибыли при национализации убытков. Это особый цинизм, потому что позволяет зарабатывать (красть) даже на убыточных предприятиях. Помогает подниматься на коррупционной ренте.И когда Лукашенко хвалился, что непродажей «Гомсельмаша» сделал что-то хорошее, то, да — действительно, сделал! Только не тысячам и тысячам рабочих завода, а той тысяче белорусов, которые за последние 25 лет заработали не меньше 300-500 миллионов долларов за счет выманивания оборотного капитала у госпредприятий. Таких, как «Гомсельмаш».О своих карманах они заботятся больше, чем о простых людях.