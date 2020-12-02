Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умереть в России станет дешевле На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, который позволит сделать дешевле оказание ритуальных услуг для населения.

По его мнению, после введения требований для участников рынка и повышения государственного контроля над их исполнением, в отрасли вырастет конкуренция. Это обстоятельство позволит снизить цены на все необходимые после смерти человека процедуры.Жарков подчеркнул, что одним из следствием принятия законопроекта станет запрет на продажу должностными лицами сведений о смерти человека. В связи с этим похоронные агенты не смогут навязывать близким умершего свои услуги.На рынке смогут остаться только организации и агенты, которые заключили соглашение с органами местного самоуправления. Заказы на организацию похорон можно будет сделать только через государственные диспетчерские центры. Также на регионы возложат обязанность по содержанию кладбищ.В настоящее время на федеральном уровне похоронную сферу регулирует закон 1996 года, но он касается только государственных похоронных услуг.Как указал депутат, правовой вакуум привел к тому, что близкие к властям бизнесмены получают в управление земельные участки на кладбище, а на большинстве кладбищ «орудуют этнические группы», которые навязывают близким покойного свои услуги. Похоронный бизнес организует поборы без каких-либо оснований, что обходится в десятки и сотни тысяч рублей.