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Банки снова пересмотрели списки партнеров. Что надо знать тем, кто снимает наличные с карточек

02.12.2020 07:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обычно мы стараемся снимать наличку только в устройствах своего банка или банков-партнеров (там если не бесплатно, то с меньшим процентом). Но если по дороге нет нужного банкомата, приходится обналичивать деньги, где придется. На такие случаи FINANCE.TUT.BY выяснил, какие комиссии берут банки за снятие наличных в «чужих» устройствах и платно ли проверять баланс.


В таблице указана информация по личным дебетовым картам. В устройствах банков снятие наличных — без комиссии, просмотр баланса, как правило, тоже.

Самые большие комиссии за снятие белорусских рублей в «чужих» банкоматах по картам Банка БелВЭБ (3%, мин.7 BYN) и БПС-Сбербанка (4%, мин. 5 BYN).

В Белгазпромбанке сократился список банков-партнеров, теперь среди них, остались только Белагропромбанк и МТБанк.

В Белинвестбанке увеличился минимум за снятие. Был — 2,5%, мин. 2 BYN, стал — 2,5%, мин. 3 BYN.

В БНБ Банке изменились банки-партнеры, в устройствах которых можно снимать наличные с меньшей комиссией: теперь вместо восьми партнеров осталось только два — Белгазпромбанк и Альфа-Банк.

В Банке Решение изменились комиссии за снятие во всех «чужих» банкоматах. Теперь и в устройствах банков-партнеров, и в остальных — плата взимается одинаковая.

В Статусбанке по Статускарте изменились комиссии. Раньше можно было снимать без комиссии в банкоматах Белгазпромбанка и Белагропромбанка, сейчас только в кассе Статусбанка.

Название банка

Комиссия за снятие наличных в «чужих» банкоматах, банки-партнеры

Комиссия за просмотр баланса в «чужих» банкоматах

Альфа-Банк

Комиссия в банках-партнерах (для карт, выпущенных с 08.08.19) — 1%, мин. 2 BYN (счет в бел. рублях) или 4 BYN /4,5 BYN (счет в долларах/евро).

Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, БНБ Банк, Франсабанк (Mastercard/ Белкарт).

В других банкоматах — 3%, мин. 3 BYN (для счета в бел. рублях), 7 BYN/7,5 BYN (счет в долларах/евро).

Если подключен набор привилегий или пакет решений, то условия нужно уточнять по конкретной карте.

В банкоматах банка и банков-партнеров 2 раза в сутки бесплатно, с 3-го — 0,70 BYN.

В других банкоматах — 2,50 BYN.

Белагропромбанк

Без комиссии в банкоматах банков-партнеров — Беларусбанка, Белинвестбанка и Белгазпромбанка.

В других — 2.5%, мин. 4 BYN / 3 USD/EUR / 200 RUB.

В банкоматах банков-партнеров — 0,60 BYN, в остальных — 1,5 BYN.

Беларусбанк

Без комиссии в банках-партнерах — БПС-Сбербанке и Белагропромбанке.

В других — 2,5%, мин. 3 BYN, 3 USD/EUR или мин. 110 RUS.

По картам для использования только в Беларуси — 2,5%, мин. 0.50 BYN.

В банках-партнерах — 0,35 BYN/0,2 USD/EUR, 10 RUS. В остальных банкоматах — 1 BYN, 0,5 USD/EUR, 35 RUS.

Банк БелВЭБ

Без комиссии — в банках-партнерах — Технобанке, Идея Банке, Банке Дабрабыт, БСБ Банке, РРБ Банке и Альфа-Банке.

В других — по картам классического уровня (в том числе «Дива») комиссия 3%, мин. 7 BYN. По премиальным — 2,5% (Gold) и 2% (Platinum) от суммы, мин. 7 BYN.

В банкоматах банка и банков-партнеров 2 раза в сутки бесплатно, с 3-го — 3 BYN.

В других банкоматах — 3 BYN.

Белгазпромбанк

Без комиссии — в банках-партнерах — Белагропромбанке и МТБ банке.

В других — 3,5%, мин. 2 BYN.

3 BYN.

Белинвестбанк

Без комиссии — в банкоматах Беларусбанка, и Белагропромбанка.

В других — 2,5%, мин. 3 BYN.

В банкоматах-партнерах — 0,30 BYN.

В других — 1,50 BYN

Белорусский народный банк

В банках-партнерах — Белгазпромбанке и Альфа-Банке комиссия 1,5%, мин. 3 BYN, В остальных — 2,5%, мин. 3 BYN.

1 BYN

БПС-Сбербанк

Без комиссии — в Беларусбанке и в банках входящих в группу Сбербанка России. Исключение Сбербанк России (Украина), там комиссия 50 гривен.

В других банкоматах — 4%, мин. 5 BYN.

Если операция проводится в ин. валюте по счету в бел. рублях, комиссия увеличивается на 3%.

В банкомате Беларусбанка — 0,50 BYN.

В остальных — 2,50 BYN.

БСБ Банк

Без комиссии — в банкоматах-партнерах Альфа-Банка, Банка БелВЭБ, Банка Дабрабыт, Идея Банка, РРБ-Банка, Технобанка.

В остальных — 2%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и 2.5% (для карт в валюте).

Каждый банк может взимать дополнительно свою комиссию, предупредили в БСБ Банке.

Без комиссии со стороны банка

БТА Банк

Без комиссии — в банкоматах-партнерах БНБ-Банка, Беларусбанка, БПС-Сбербанка, Белагропромбанка, Белинвестбанка, Paritetbankа, Банка Решение, Франсабанк и Цептер Банка.

В других банкоматах — 2%, мин. 3 BYN.

В банкоматах-партнерах — 0,15 BYN. В остальных — 0.50 BYN.

Банк ВТБ

Без комиссии — в банкоматах банков, входящих в группу ВТБ в странах СНГ и Грузии.

В других — 3%, мин. 5 BYN, 3USD/EUR или 200 RUS.

Один просмотр баланса в месяц в банкомате другого банка — без комиссии, за последующие — 3 BYN, 2 EUR/USD, 100 RUB.

Банк Дабрабыт

Без комиссии в банкоматах Белгазпромбанка и РРБ-Банка.

В банках-партнерах (Альфа-Банк, Абсолютбанк, Статусбанк) по картам в пакетах «классический», «премиальный» и «эксклюзивный» комиссия 2% от суммы, мин. 5 BYN.

В других — 3%, мин.5 BYN.

По пенсионным картам и «Матуля» — без комиссии (в пределах лимита 200 BYN в месяц). По карте «Давай-Давай» — 100 BYN/50 USD/EUR в месяц без комиссии, у партнеров — 200 BYN, 100 USD/ EUR в месяц.

3 BYN

Идея Банк

При снятии в банкоматах банков-партнеров (Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, Технобанк, РРБ-Банк и БСБ Банк) — 1% от суммы. По карте «Лучший курс» в устройствах этих банков — без комиссии.

В других — 2,5% от суммы, мин. 3 BYN.

По карте «Новое золото» без комиссии в любых банкоматах.

В банкомате банка и банках-партнерах за 3-й и последующие просмотры в течение дня комиссия 0,80 BYN.

В других — 1,50 BYN.

МТбанк

Без комиссии в банкоматах Белгазпромбанка и Белинвестбанка.

В других — 2,5%, мин.4 BYN/2 USD.

2,50 BYN, 1 EUR/1 USD, 75,00 RUB

Paritetbank

3% от суммы, мин. 4 BYN, 3USD/EUR или 200 RUS.

Для дебетовых карт банков-партнеров нет.

3 BYN

Приорбанк

Если снимать в бел. рублях по картам в пакете услуг «Классический» до 2000 BYN в месяц — без комиссии. В ин. валюте — 2%, мин. 7 BYN.

Если снимать в бел. рублях по картам в пакете услуг «Золотой» до 5000 BYN в месяц — без комиссии. В ин. валюте — 1%, мин. 7 BYN.

Если снимать больше указанных сумм в бел. рублях — 3%, мин. 5 BYN.

По картам без пакета услуг и в пакете «Стандартный» — без комиссии в бел. рублях можно снимать до 200 руб./месяц (свыше — 3%, мин. 5 BYN). В ин. валюте — 3%, мин. 7 BYN.

По карте «Бумеранг» в других банках — 3%, мин. 5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3%, мин. 7 BYN (для карт в ин. валюте)

По картам без пакетов услуг в банкомате банка с 5-го раза в сутки — 1 BYN.

В других — 3 BYN.

Банк Решение

При снятии в банкоматах банков-партнеров (Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Paritetbank, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк) и других банкоматах комиссия 2,5%, мин.2 BYN (в бел. рублях) и 3.5% (для карт в валюте).

2 BYN

РРБ-Банк

2% (если карта в бел. рублях) и 2%, мин. 3 BYN (если карта в долларах).

В банкоматах-партнерах (Банк БелВЭБ", Альфа Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк) — без комиссии.

В остальных — 2 BYN.

Статусбанк

В банкоматах Белгазпромбанка — без комиссии.

В других банкоматах — 3% от суммы, мин. 3 BYN. По Статускарте такая комиссия во всех банкоматах, кроме кассы Статусбанка.

1,50 BYN

Технобанк

Без комиссии в банкоматах-партнерах Идея Банка, РРБ Банка, Банка Дабрабыт, Альфа-Банка, Банка БелВЭБ, БСБ Банка.

В других — 2,5%, мин. 2 BYN (бел.рубли) и 2,5%, мин. 6 BYN (ин.валюта).

В банкомате банка и банках-партнерах за 3-й и последующие просмотры в течение дня комиссия 1 BYN.

В других — 2 BYN.

Франсабанк

2% от суммы.

0.70 BYN

Цептер Банк

2.5%, мин. 3 BYN.

Для дебетовых карт банков-партнеров нет.

3 BYN

Название банка

Комиссия за снятие наличных в «чужих» банкоматах, банки-партнеры

Комиссия за просмотр баланса в «чужих» банкоматах

Альфа-Банк

Комиссия в банках-партнерах (для карт, выпущенных с 08.08.19) — 1%, мин. 2 BYN (счет в бел. рублях) или 4 BYN /4,5 BYN (счет в долларах/евро).

Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, БНБ Банк, Франсабанк (Mastercard/ Белкарт).

В других банкоматах — 3%, мин. 3 BYN (для счета в бел. рублях), 7 BYN/7,5 BYN (счет в долларах/евро).

Если подключен набор привилегий или пакет решений, то условия нужно уточнять по конкретной карте.

В банкоматах банка и банков-партнеров 2 раза в сутки бесплатно, с 3-го — 0,70 BYN.

В других банкоматах — 2,50 BYN.

Белагропром-банк

Без комиссии в банкоматах банков-партнеров — Беларусбанка, Белинвестбанка и Белгазпромбанка.

В других — 2.5%, мин. 4 BYN / 3 USD/EUR / 200 RUB.

В банкоматах банков-партнеров — 0,60 BYN, в остальных — 1,5 BYN.

Беларусбанк

Без комиссии в банках-партнерах — БПС-Сбербанке и Белагропромбанке.

В других — 2,5%, мин. 3 BYN, 3 USD/EUR или мин. 110 RUS.

По картам для использования только в Беларуси — 2,5%, мин. 0.50 BYN.

В банках-партнерах — 0,35 BYN/0,2 USD/EUR, 10 RUS. В остальных банкоматах — 1 BYN, 0,5 USD/EUR, 35 RUS.

Банк БелВЭБ

Без комиссии — в банках-партнерах — Технобанке, Идея Банке, Банке Дабрабыт, БСБ Банке, РРБ Банке и Альфа-Банке.

В других — по картам классического уровня (в том числе «Дива») комиссия 3%, мин. 7 BYN. По премиальным — 2,5% (Gold) и 2% (Platinum) от суммы, мин. 7 BYN.

В банкоматах банка и банков-партнеров 2 раза в сутки бесплатно, с 3-го — 3 BYN.

В других банкоматах — 3 BYN.

Белгазпром-банк

Без комиссии — в банках-партнерах — Белагропромбанке и МТБ банке.

В других — 3,5%, мин. 2 BYN.

3 BYN.

Белинвест-банк

Без комиссии — в банкоматах Беларусбанка, и Белагропромбанка.

В других — 2,5%, мин. 3 BYN.

В банкоматах-партнерах — 0,30 BYN.

В других — 1,50 BYN

Белорусский народный банк

В банках-партнерах — Белгазпромбанке и Альфа-Банке комиссия 1,5%, мин. 3 BYN, В остальных — 2,5%, мин. 3 BYN.

1 BYN

БПС-Сбербанк

Без комиссии — в Беларусбанке и в банках входящих в группу Сбербанка России. Исключение Сбербанк России (Украина), там комиссия 50 гривен.

В других банкоматах — 4%, мин. 5 BYN.

Если операция проводится в ин. валюте по счету в бел. рублях, комиссия увеличивается на 3%.

В банкомате Беларусбанка — 0,50 BYN.

В остальных — 2,50 BYN.

БСБ Банк

Без комиссии — в банкоматах-партнерах Альфа-Банка, Банка БелВЭБ, Банка Дабрабыт, Идея Банка, РРБ-Банка, Технобанка.

В остальных — 2%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и 2.5% (для карт в валюте).

Каждый банк может взимать дополнительно свою комиссию, предупредили в БСБ Банке.

Без комиссии со стороны банка

БТА Банк

Без комиссии — в банкоматах-партнерах БНБ-Банка, Беларусбанка, БПС-Сбербанка, Белагропромбанка, Белинвестбанка, Paritetbankа, Банка Решение, Франсабанк и Цептер Банка.

В других банкоматах — 2%, мин. 3 BYN.

В банкоматах-партнерах — 0,15 BYN. В остальных — 0.50 BYN.

Банк ВТБ

Без комиссии — в банкоматах банков, входящих в группу ВТБ в странах СНГ и Грузии.

В других — 3%, мин. 5 BYN, 3USD/EUR или 200 RUS.

Один просмотр баланса в месяц в банкомате другого банка — без комиссии, за последующие — 3 BYN, 2 EUR/USD, 100 RUB.

Банк Дабрабыт

Без комиссии в банкоматах Белгазпромбанка и РРБ-Банка.

В банках-партнерах (Альфа-Банк, Абсолютбанк, Статусбанк) по картам в пакетах «классический», «премиальный» и «эксклюзивный» комиссия 2% от суммы, мин. 5 BYN.

В других — 3%, мин.5 BYN.

По пенсионным картам и «Матуля» — без комиссии (в пределах лимита 200 BYN в месяц). По карте «Давай-Давай» — 100 BYN/50 USD/EUR в месяц без комиссии, у партнеров — 200 BYN, 100 USD/ EUR в месяц.

3 BYN

Идея Банк

При снятии в банкоматах банков-партнеров (Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, Технобанк, РРБ-Банк и БСБ Банк) — 1% от суммы. По карте «Лучший курс» в устройствах этих банков — без комиссии.

В других — 2,5% от суммы, мин. 3 BYN.

По карте «Новое золото» без комиссии в любых банкоматах.

В банкомате банка и банках-партнерах за 3-й и последующие просмотры в течение дня комиссия 0,80 BYN.

В других — 1,50 BYN.

МТбанк

Без комиссии в банкоматах Белгазпромбанка и Белинвестбанка.

В других — 2,5%, мин.4 BYN/2 USD.

2,50 BYN, 1 EUR/1 USD, 75,00 RUB

Paritetbank

3% от суммы, мин. 4 BYN, 3USD/EUR или 200 RUS.

Для дебетовых карт банков-партнеров нет.

3 BYN

Приорбанк

Если снимать в бел. рублях по картам в пакете услуг «Классический» до 2000 BYN в месяц — без комиссии. В ин. валюте — 2%, мин. 7 BYN.

Если снимать в бел. рублях по картам в пакете услуг «Золотой» до 5000 BYN в месяц — без комиссии. В ин. валюте — 1%, мин. 7 BYN.

Если снимать больше указанных сумм в бел. рублях — 3%, мин. 5 BYN.

По картам без пакета услуг и в пакете «Стандартный» — без комиссии в бел. рублях можно снимать до 200 руб./месяц (свыше — 3%, мин. 5 BYN). В ин. валюте — 3%, мин. 7 BYN.

По карте «Бумеранг» в других банках — 3%, мин. 5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3%, мин. 7 BYN (для карт в ин. валюте)

По картам без пакетов услуг в банкомате банка с 5-го раза в сутки — 1 BYN.

В других — 3 BYN.

Банк Решение

При снятии в банкоматах банков-партнеров (Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Paritetbank, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк) и других банкоматах комиссия 2,5%, мин.2 BYN (в бел. рублях) и 3.5% (для карт в валюте).

2 BYN

РРБ-Банк

2% (если карта в бел. рублях) и 2%, мин. 3 BYN (если карта в долларах).

В банкоматах-партнерах (Банк БелВЭБ", Альфа Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк) — без комиссии.

В остальных — 2 BYN.

Статусбанк

В банкоматах Белгазпромбанка — без комиссии.

В других банкоматах — 3% от суммы, мин. 3 BYN. По Статускарте такая комиссия во всех банкоматах, кроме кассы Статусбанка.

1,50 BYN

Технобанк

Без комиссии в банкоматах-партнерах Идея Банка, РРБ Банка, Банка Дабрабыт, Альфа-Банка, Банка БелВЭБ, БСБ Банка.

В других — 2,5%, мин. 2 BYN (бел.рубли) и 2,5%, мин. 6 BYN (ин.валюта).

В банкомате банка и банках-партнерах за 3-й и последующие просмотры в течение дня комиссия 1 BYN.

В других — 2 BYN.

Франсабанк

2% от суммы.

0.70 BYN

Цептер Банк

2.5%, мин. 3 BYN.

Для дебетовых карт банков-партнеров нет.

3 BYN

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Обычно мы стараемся снимать наличку только в устройствах своего банка или банков-партнеров (там если не бесплатно, то с меньшим процентом). Но если по дороге нет...
 
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