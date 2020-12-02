Банки снова пересмотрели списки партнеров. Что надо знать тем, кто снимает наличные с карточек

Название банка Комиссия за снятие наличных в «чужих» банкоматах, банки-партнеры Комиссия за просмотр баланса в «чужих» банкоматах

Альфа-Банк Комиссия в банках-партнерах (для карт, выпущенных с 08.08.19) — 1%, мин. 2 BYN (счет в бел. рублях) или 4 BYN /4,5 BYN (счет в долларах/евро). Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, БНБ Банк, Франсабанк (Mastercard/ Белкарт). В других банкоматах — 3%, мин. 3 BYN (для счета в бел. рублях), 7 BYN/7,5 BYN (счет в долларах/евро). Если подключен набор привилегий или пакет решений, то условия нужно уточнять по конкретной карте. В банкоматах банка и банков-партнеров 2 раза в сутки бесплатно, с 3-го — 0,70 BYN. В других банкоматах — 2,50 BYN.

Белагропром-банк Без комиссии в банкоматах банков-партнеров — Беларусбанка, Белинвестбанка и Белгазпромбанка. В других — 2.5%, мин. 4 BYN / 3 USD/EUR / 200 RUB. В банкоматах банков-партнеров — 0,60 BYN, в остальных — 1,5 BYN.

Беларусбанк Без комиссии в банках-партнерах — БПС-Сбербанке и Белагропромбанке. В других — 2,5%, мин. 3 BYN, 3 USD/EUR или мин. 110 RUS. По картам для использования только в Беларуси — 2,5%, мин. 0.50 BYN. В банках-партнерах — 0,35 BYN/0,2 USD/EUR, 10 RUS. В остальных банкоматах — 1 BYN, 0,5 USD/EUR, 35 RUS.

Банк БелВЭБ Без комиссии — в банках-партнерах — Технобанке, Идея Банке, Банке Дабрабыт, БСБ Банке, РРБ Банке и Альфа-Банке. В других — по картам классического уровня (в том числе «Дива») комиссия 3%, мин. 7 BYN. По премиальным — 2,5% (Gold) и 2% (Platinum) от суммы, мин. 7 BYN. В банкоматах банка и банков-партнеров 2 раза в сутки бесплатно, с 3-го — 3 BYN. В других банкоматах — 3 BYN.

Белгазпром-банк Без комиссии — в банках-партнерах — Белагропромбанке и МТБ банке. В других — 3,5%, мин. 2 BYN. 3 BYN.

Белинвест-банк Без комиссии — в банкоматах Беларусбанка, и Белагропромбанка. В других — 2,5%, мин. 3 BYN. В банкоматах-партнерах — 0,30 BYN. В других — 1,50 BYN

Белорусский народный банк В банках-партнерах — Белгазпромбанке и Альфа-Банке комиссия 1,5%, мин. 3 BYN, В остальных — 2,5%, мин. 3 BYN. 1 BYN

БПС-Сбербанк Без комиссии — в Беларусбанке и в банках входящих в группу Сбербанка России. Исключение Сбербанк России (Украина), там комиссия 50 гривен. В других банкоматах — 4%, мин. 5 BYN. Если операция проводится в ин. валюте по счету в бел. рублях, комиссия увеличивается на 3%. В банкомате Беларусбанка — 0,50 BYN. В остальных — 2,50 BYN.

БСБ Банк Без комиссии — в банкоматах-партнерах Альфа-Банка, Банка БелВЭБ, Банка Дабрабыт, Идея Банка, РРБ-Банка, Технобанка. В остальных — 2%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и 2.5% (для карт в валюте). Каждый банк может взимать дополнительно свою комиссию, предупредили в БСБ Банке. Без комиссии со стороны банка

БТА Банк Без комиссии — в банкоматах-партнерах БНБ-Банка, Беларусбанка, БПС-Сбербанка, Белагропромбанка, Белинвестбанка, Paritetbankа, Банка Решение, Франсабанк и Цептер Банка. В других банкоматах — 2%, мин. 3 BYN. В банкоматах-партнерах — 0,15 BYN. В остальных — 0.50 BYN.

Банк ВТБ Без комиссии — в банкоматах банков, входящих в группу ВТБ в странах СНГ и Грузии. В других — 3%, мин. 5 BYN, 3USD/EUR или 200 RUS. Один просмотр баланса в месяц в банкомате другого банка — без комиссии, за последующие — 3 BYN, 2 EUR/USD, 100 RUB.

Банк Дабрабыт Без комиссии в банкоматах Белгазпромбанка и РРБ-Банка. В банках-партнерах (Альфа-Банк, Абсолютбанк, Статусбанк) по картам в пакетах «классический», «премиальный» и «эксклюзивный» комиссия 2% от суммы, мин. 5 BYN. В других — 3%, мин.5 BYN. По пенсионным картам и «Матуля» — без комиссии (в пределах лимита 200 BYN в месяц). По карте «Давай-Давай» — 100 BYN/50 USD/EUR в месяц без комиссии, у партнеров — 200 BYN, 100 USD/ EUR в месяц. 3 BYN

Идея Банк При снятии в банкоматах банков-партнеров (Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, Технобанк, РРБ-Банк и БСБ Банк) — 1% от суммы. По карте «Лучший курс» в устройствах этих банков — без комиссии. В других — 2,5% от суммы, мин. 3 BYN. По карте «Новое золото» без комиссии в любых банкоматах. В банкомате банка и банках-партнерах за 3-й и последующие просмотры в течение дня комиссия 0,80 BYN. В других — 1,50 BYN.

МТбанк Без комиссии в банкоматах Белгазпромбанка и Белинвестбанка. В других — 2,5%, мин.4 BYN/2 USD. 2,50 BYN, 1 EUR/1 USD, 75,00 RUB

Paritetbank 3% от суммы, мин. 4 BYN, 3USD/EUR или 200 RUS. Для дебетовых карт банков-партнеров нет. 3 BYN

Приорбанк Если снимать в бел. рублях по картам в пакете услуг «Классический» до 2000 BYN в месяц — без комиссии. В ин. валюте — 2%, мин. 7 BYN. Если снимать в бел. рублях по картам в пакете услуг «Золотой» до 5000 BYN в месяц — без комиссии. В ин. валюте — 1%, мин. 7 BYN. Если снимать больше указанных сумм в бел. рублях — 3%, мин. 5 BYN. По картам без пакета услуг и в пакете «Стандартный» — без комиссии в бел. рублях можно снимать до 200 руб./месяц (свыше — 3%, мин. 5 BYN). В ин. валюте — 3%, мин. 7 BYN. По карте «Бумеранг» в других банках — 3%, мин. 5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3%, мин. 7 BYN (для карт в ин. валюте) По картам без пакетов услуг в банкомате банка с 5-го раза в сутки — 1 BYN. В других — 3 BYN.

Банк Решение При снятии в банкоматах банков-партнеров (Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Paritetbank, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк) и других банкоматах комиссия 2,5%, мин.2 BYN (в бел. рублях) и 3.5% (для карт в валюте). 2 BYN

РРБ-Банк 2% (если карта в бел. рублях) и 2%, мин. 3 BYN (если карта в долларах). В банкоматах-партнерах (Банк БелВЭБ", Альфа Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк) — без комиссии. В остальных — 2 BYN.

Статусбанк В банкоматах Белгазпромбанка — без комиссии. В других банкоматах — 3% от суммы, мин. 3 BYN. По Статускарте такая комиссия во всех банкоматах, кроме кассы Статусбанка. 1,50 BYN

Технобанк Без комиссии в банкоматах-партнерах Идея Банка, РРБ Банка, Банка Дабрабыт, Альфа-Банка, Банка БелВЭБ, БСБ Банка. В других — 2,5%, мин. 2 BYN (бел.рубли) и 2,5%, мин. 6 BYN (ин.валюта). В банкомате банка и банках-партнерах за 3-й и последующие просмотры в течение дня комиссия 1 BYN. В других — 2 BYN.

Франсабанк 2% от суммы. 0.70 BYN