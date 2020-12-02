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В Беларусь пришли морозы
Источник материала: Навiны
В среду погоду на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадет снег, ожидается слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный слабый. Погода в регионах:
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В среду погоду на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе.
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