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В Беларусь пришли морозы

02.12.2020 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В среду погоду на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе.

В Беларусь пришли морозы

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадет снег, ожидается слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный слабый. Погода в регионах:

  • Брест -1..-3°C (без осадков, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица);
  • Витебск -1..-3°C (вероятность осадков 5-10%, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица);
  • Гомель 0..-2°C (вероятность осадков 80-90%, на отдельных участках дорог гололедица;
  • Гродно -2..-4°C (без осадков, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица);
  • Могилев -1..-3°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Минск -1..-3°C (вероятность осадков 30-40%, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В среду погоду на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе.
 
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