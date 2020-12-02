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Восемь журналистов остаются за решеткой
Источник материала: Навiны
После отбытия 15-суточного административного ареста 1 декабря на свободу вышли два представителя CМИ — видеооператор БелаПАН Максим Лаврецкий и корреспондент портала tut.by и еженедельника «Новы Час» Александра Квиткевич.
Они были задержаны 16 ноября в Минске во время марша пенсионеров, который проходит по понедельникам. Лаврецкий и Квиткевич были обвинены в участии в этой акции протеста.
Таким образом, под стражей остаются восемь журналистов:
Екатерина Андреева, Дарья Чульцова (обе — телеканал «Белсат», обвиняются по ст. 342 Уголовного кодекса — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок);
Катерина Борисевич (tut.by, обвиняется по ст. 178 УК — разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия);
Игорь Ильяш («Белсат», 15-суточный арест);
Евгений Николаевич (Media-Polesye, Пинск, 10-суточный арест);
Яна Трусило («Новы Час», 15-суточный арест);
Инна Добротвор (фрилансер, мать пятерых несовершеннолетних детей, задержана 29 ноября, административный протокол, суд еще не состоялся) и ее муж Илья Добротвор (фрилансер, задержан 30 ноября, административный протокол, суд еще не состоялся).
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После отбытия 15-суточного административного ареста 1 декабря на свободу вышли два представителя CМИ — видеооператор БелаПАН Максим Лаврецкий и корреспондент...
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