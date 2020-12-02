ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Шахтер» дважды переиграл «Реал» и может не дать королевскому клубу выйти из группы

02.12.2020 07:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Во вторник начался пятый тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Шахтер» дважды переиграл «Реал» и может не дать королевскому клубу выйти из группы

В квартете «смерти» вновь удивил донецкий «Шахтер», и на своем поле переигравший мадридский «Реал» (в первом туре была одержана виктория в гостях 3:2).

Вот полная картина игрового дня:

  • Группа A

«Локомотив» —  «Ред Булл Зальцбург» — 1:3;

«Атлетико» — «Бавария» — 1:1.

Таблица:

  1. «Бавария» — 13;
  2. «Атлетико» — 6;
  3. «Ред Булл Зальцбург» — 4;
  4. «Локомотив» — 3.
  • Группа B

«Шахтер» — «Реал» — 2:0;

«Боруссия» (М) — «Интер» — 2:3.

Таблица:

  1. «Боруссия» (М) — 8;
  2. «Шахтер» — 7;
  3. «Реал» — 7;
  4. «Интер» — 5.

Группа C:

«Марсель» — «Олимпиакос» — 2:1;

«Порту» — «Манчестер Сити» — 0:0.

Таблица:

  1. «Манчестер Сити» — 13;
  2. «Порту» — 10;
  3. «Олимпиакос» — 3;
  4. «Марсель» — 3.
  • Группа D:

«Аталанта» — «Митьюлланд» — 1:1;

«Ливерпуль» — «Аякс» — 1:0.

Таблица:

  1. «Ливерпуль» — 12;
  2. «Аталанта» — 8;
  3. «Аякс» — 7;
  4. «Митьюлланд» — 1.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник начался пятый тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.
 
Новости дня
Новости разные
 
Банки снова пересмотрели списки партнеров. Что надо знать тем, кто снимает наличные с карточек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика