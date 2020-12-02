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«Шахтер» дважды переиграл «Реал» и может не дать королевскому клубу выйти из группы
Источник материала: Навiны
Во вторник начался пятый тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.
В квартете «смерти» вновь удивил донецкий «Шахтер», и на своем поле переигравший мадридский «Реал» (в первом туре была одержана виктория в гостях
Вот полная картина игрового дня:
«Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург» — 1:3;
«Атлетико» — «Бавария» — 1:1.
Таблица:
«Шахтер» — «Реал» — 2:0;
«Боруссия» (М) — «Интер» — 2:3.
Таблица:
Группа C:
«Марсель» — «Олимпиакос» — 2:1;
«Порту» — «Манчестер Сити» — 0:0.
Таблица:
«Аталанта» — «Митьюлланд» — 1:1;
«Ливерпуль» — «Аякс» — 1:0.
Таблица:
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Во вторник начался пятый тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.
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