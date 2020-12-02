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Узурпатор заявил об уходе в отставку 6 декабря

02.12.2020 08:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Узурпатор заявил об уходе в отставку 6 декабря

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  • 2.12.2020, 8:03
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Узурпатор заявил об уходе в отставку 6 декабря
Николас Мадуро

Это произойдет при определенном условии.

Незаконный правитель Венесуэлы Николас Мадуро готов уйти в отставку, если представители венесуэльской оппозиции одержат победу на парламентских выборах, которые намечены на 6 декабря, сообщает ТАСС.

«Если победит оппозиция, то я уйду с поста», — сказал Мадуро во вторник во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению. Узурпатор добавил, что его судьба находится в руках венесуэльцев.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо был объявлен парламентом исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза.

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