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Узурпатор заявил об уходе в отставку 6 декабря
Источник материала: Хартия'97
Узурпатор заявил об уходе в отставку 6 декабря
Это произойдет при определенном условии.
Незаконный правитель Венесуэлы Николас Мадуро готов уйти в отставку, если представители венесуэльской оппозиции одержат победу на парламентских выборах, которые намечены на 6 декабря, сообщает
«Если победит оппозиция, то я уйду с поста», — сказал Мадуро во вторник во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению. Узурпатор добавил, что его судьба находится в руках венесуэльцев.
Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо был объявлен парламентом исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза.
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Это произойдет при определенном условии.
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