Проверили, как за год изменились цены на популярные в Беларуси смартфоны

Источник материала: Tut.by

Конец года — время, когда производители смартфонов начинают усиленно продавать все то, что успели представить ранее. Мы уже не раз писали о том, какие модели в этом году выбирали в Беларуси — в целом их список последнее время не меняется. Проверили, как цены на эти устройства изменились с момента выхода моделей в продажу.





Наверное, один из самых коммерчески успешных аппаратов компании, который пользуется спросом и в Беларуси. Продажи девайса стартовали практически год назад — в конце 2019-го. Тогда за девайс с 64 ГБ памяти просили 759 рублей, на 128 ГБ — 899 рублей. По курсу на тот момент это соответственно равнялось 360 и 425 долларам.

Сейчас у официальных продавцов девайс отдают за 699 и 799 рублей. По нынешнему курсу — соответственно 270 и 308 долларов. Получается, что в долларах цена на смартфон упала примерно на 27%.

В интернет-магазинах устройство можно найти по еще более низким ценам. Так, модификация с 64 ГБ постоянной памяти продается от 615 рублей, или 237 долларов (данные из нашего сервиса Kupi.TUT.BY), с 128 ГБ — от 710 рублей, или 230 долларов.

Краткие характеристики девайса: экран на 6,5 дюйма с AMOLED-матрицей, процессор Exynos 9611, батарейка на 4000 мА·ч с проводной 15-ваттной зарядкой, а также четверная камера с фотомодулями с разрешением 48 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп.





Аппарат появился в Беларуси в конце мая, у нас на обзоре новинка побывала через несколько недель. Тогда она продавалась от 849 рублей — то есть 353 долларов по тогдашнему курсу. Сегодня модификация на 64 ГБ памяти у официальных продавцов предлагается от 699 рублей (270 долларов), на 128 ГБ — 308 долларов. Получается, что в долларах цена на смартфон снизилась примерно на 24%.

В интернет-магазинах устройство отдают подешевле. Так, версии с 64 и 128 ГБ получится отыскать по цене от 650 и 695 рублей (250 и 268 долларов по нынешнему курсу).

Краткие характеристики аппарата: дисплей диагональю 6,67 дюйма, процессор Qualcomm Snapdragon 720G, аккумулятор емкостью 5020 мА·ч с зарядным адаптером на 33 Вт, идущим в комплекте поставки, а также основная камера с несколькими датчиками (64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп).





Еще один крайне популярный девайс, который в линейке производителя стоит на несколько ступеней ниже в сравнении с рассмотренным выше Redmi Note 9 Pro. У нас этот аппарат можно было купить начиная с июня, на тестирование он попал в конце июля. Тогда за него у «официалов» просили от 439 рублей, то есть 177 долларов.

А что сейчас? Самая простая модификация (3/32 ГБ, без NFC) предлагается за 419 рублей (162 доллара), 3/32 ГБ с NFC — за 449 рублей (173 доллара), 4/64 ГБ без NFC — за 469 рублей (181 доллар), 4/64 ГБ с NFC — за 479 рублей (185 долларов). Выходит, что если брать в расчет даже самые минимальные конфигурации, то в долларах цена на смартфон снизилась на 9%.

В интернет-магазинах цены традиционно чуть ниже. Так, самый минимальный Redmi 9 на 3/32 ГБ памяти продается от 399 рублей (154 доллара), более популярный вариант на 4/64 ГБ с NFC — от 440 рублей (170 долларов).

Краткие характеристики девайса: экран на 6,53 дюйма, процессор MediaTek Helio G80, батарейка на 5020 мА·ч с поддержкой 18-ваттной проводной зарядки, а также камеры с модулями на 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп.



Фото: The Verge

Из дорогих гаджетов в топе популярности на Kupi.TUT.BY несколько раз оказывался прошлогодний iPhone 11. Официальный старт продаж смартфона в Беларуси состоялся в конце октября прошлого года. Тогда за стартовую версию аппарата с памятью на 64 ГБ просили 2099 рублей — около 1023 долларов по курсу на то время.

Сегодня точно такой же аппарат у «белых» продавцов стоит от 2199 рублей, порядка 850 долларов. Получается, что в долларах цена на смартфон снизилась на 17%. Версия с 128 ГБ постоянного хранилища предлагается от 2399 рублей (927 долларов). То есть даже она сейчас стоит меньше, чем младший вариант чуть больше года назад.

А вот — нынешние цены устройства в интернет-магазинах: iPhone 11 на 64 ГБ памяти продается от 1960 рублей (757 долларов), на 128 ГБ — от 2050 рублей (или 792 долларов).

Краткие характеристики смартфона: экран на 6,1 дюйма, корпус из стекла с защитой от воды и пыли, система распознавания по лицу Face ID, процессор Apple A13 Bionic, а также аккумулятор объемом 3110 мА·ч с поддержкой ускоренной 18-ваттной проводной и обычной беспроводной зарядок. Основная камера сдвоенная, оба модуля — по 12 Мп.