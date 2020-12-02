Феминизм по-фински. Страна, которой управляют молодые женщины

Источник материала: Tut.by

Би-би-си продолжает рассказывать о самых вдохновляющих и влиятельных женщинах планеты. В этом году проект «100 женщин» сосредоточил свое внимание на героинях, ставших движущей силой перемен в разных странах. Среди них — премьер-министр Финляндии Санна Марин.





Скоро год, как в Финляндии работает коалиционное правительство, возглавляемое пятью женщинами. За это время оно успело показать, что может эффективно бороться с эпидемией COVID-19, и подготовило амбициозную Программу равенства.

Все это время к главе правительства было приковано повышенное внимание. Санну Марин хвалят за незаурядные лидерские качества, но представители сексуальных меньшинств сомневаются в том, что ее нетрадиционный жизненный опыт поможет протолкнуть реформу отсталого, по их мнению, законодательства.

Мы идем от резиденции премьер-министра к Дому сословий, где Санне Марин предстоит председательствовать на совещании по вопросам Программы равенства.

До дома сословий меньше 200 метров, и премьер явно не настроена перекинуться по дороге парой слов. Да и кто на ее месте был бы настроен иначе в свой первый рабочий день после медового месяца?

Наскоро организованная в августе свадьба Санны Марин и Маркуса Райконена, ее давнего партнера и отца их малыша, для большинства была неожиданной.

Фото Санны в традиционном финском сатиновом свадебном платье с длинными рукавами, обнимающей своего мужа, бывшего профессионального футболиста, появилось в активном и очень личном аккаунте премьера в инстаграме.

Улыбающаяся пара стояла на живописном фоне «Кесаранты», богато украшенной резьбой деревянной виллы на балтийском берегу, официальной резиденции премьер-министра Финляндии.

Там же появилось и фото Санны Марин, на котором она кормит грудью дочь Эмму.

Оба снимка привлекли огромное внимание и широко распространились в Сети трудами политических комментаторов, фэшн-блогеров и студентов.

Около десятка репортеров дожидаются премьера на ступенях Дома сословий, красивого особняка в виде греческого храма с портиком и белой колоннадой, в котором правительство проводит закрытые заседания.

«Я не продумываю заранее, что сказать им, — говорит нам Санна Марин, подходя к зданию. — Они спрашивают, что хотят, а я стараюсь отвечать честно». Премьера сопровождает женщина-телохранитель.

Наверно, на этой неделе будет особенно много вопросов о личной жизни?

«Нет! — уверенно отвечает она. — Их интересует дело, у нас тут много чего происходит. О личном, может быть, в конце».

Премьер поднимается по ступенькам и поворачивается к прессе.





Она оказалась права по поводу вопросов: финские журналисты действительно спрашивают ее не о личном, а о делах.

На совещание премьер пришла первой. Четыре часа спустя она последней из коллег покидает Дом сословий и снова остановится поговорить с корреспондентами.

Первое фото Санны Марин, ставшее вирусным в Сети, было сделано в декабре 2019 года.

Новый и самый молодой в истории страны премьер широко улыбалась в компании четырех коллег по левоцентристскому кабинету министров. Ей было всего 34 года.

Все были женщинами, и лишь одна из них была старше Санны Марин.

Тогда Санна Марин заявила, что представляет молодое поколение и рада вниманию мировых СМИ к новой Финляндии. Снимок привлек внимание, и не только тех, кто обычно интересуется политиками.

Знаменитый гитарист американской рок-группы Rage Against The Machine Том Морелло поместил снимок на своей странице в инстаграме и написал, что Санна Марин — их фанат. Санна подтвердила это в манере миллениалов — поставив лайк.

Газетные заголовки в те дни говорили сами за себя: «Финский феминизм созрел», «Парламент Финляндии — первопроходец в гендерном равенстве», «Женское правление: ждали и дождались».

Были и сексистские мемы, например изображавшие членов нового правительства решающими государственные вопросы в сауне.

Во многих отношениях почва для такого правительства была подготовлена. Ни одна страна не подходила на роль феминистской Страны чудес больше, чем Финляндия.