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Белорусские спортсмены требуют пожизненно отстранить Баскова от спорта

02.12.2020 08:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусский фонд солидарности спортсменов отправил в международные спортивные структуры запрос о пожизненном отстранении от участия в любых хоккейных мероприятиях председателя Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ) Дмитрия Баскова.

"Белорусский фонд спортивной солидарности, защищающий права белорусских атлетов, инициировал запрос по привлечению председателя Федерации хоккея Республики Беларусь, члена исполкома Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Дмитрия Баскова к дисциплинарной ответственности по линии Международной Федерации хоккея (IIHF) и Международного олимпийского комитета", - говорится в официальном заявлении BSSF.

Запросы в упомянутые спортивные структуры были отправлены 1 декабря 2020 года. БФСС заявил, что будет добиваться полного запрета Баскову на представление Олимпийского движения Беларуси и пожизненный запрет на участие в любых хоккейных мероприятиях, говорится в сообщении фонда.

 
 
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Белорусский фонд солидарности спортсменов отправил в международные спортивные структуры запрос о пожизненном отстранении от участия в любых хоккейных...
 
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