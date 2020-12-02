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Белорусские IT-шники попали в скандал на Кипре

02.12.2020 08:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проверка, начатая в отношении сотрудников IT-компании с белорусскими корнями Wargaming, показала, что власти Кипра выдавали им «золотые паспорта» с нарушениями и злоупотреблениями.

Белорусские IT-шники попали в скандал на Кипре
На Кипре начата проверка в отношении сотрудников Wargaming, которая в 2012 году перенесла штаб-квартиру из Минска в Никосию. Кипрские паспорта получили сооснователи фирмы Виктор Кислый и Иван Михневич, а затем и другие сотрудники компании.

Сейчас обнародован промежуточный отчет. В нем проверяемая фирма обозначена как «Компания А», пишет Stockwatch. В отчете сказано, что получение гражданства Кипра 64 сотрудниками компании не соответствовало критериям инвестиционной программы.

Из 64 человек только 27 работали в компании. 37 человек, судя по всему, получили гражданство как связанные с ней, хотя некоторые могут вообще не иметь отношения к компании. К тому же ряд сотрудников компании предоставил ложные сведения о недвижимости и месте проживания. По указанным адресам находились автостоянки, недостроенные здания и пр. Некоторые представленные для натурализации сделки с недвижимостью, вероятно, были фиктивными, оформлялись между аффилированными компаниями.

В отчете говорится, что ни один из 64 натурализованных сотрудников компании не соответствовал необходимым для натурализации экономическим критериям.

Есть основания полагать, что имело место злоупотребление властью. Натурализация происходила в бытность министром внутренних дел Сократа Хасикоса (2013-2017). Есть, например, данные, что остеклением здания Wargaming в Никосии занималась фирма, которой владел Хасикос.

Wargaming была основана в Минске в 1998 году и выросла в крупнейшую компанию — разработчика компьютерных игр. На Кипре в офисе компании работает 400 человек. Wargaming является одним из крупнейших налоговых резидентов страны, владеет 20,6% акций Hellenic Bank.
 
Теги: Минск
 
 
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Проверка, начатая в отношении сотрудников IT-компании с белорусскими корнями Wargaming, показала, что власти Кипра выдавали им «золотые паспорта» с нарушениями и...
 
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