Белорусские IT-шники попали в скандал на Кипре

На Кипре начата проверка в отношении сотрудников Wargaming, которая в 2012 году перенесла штаб-квартиру из Минска в Никосию. Кипрские паспорта получили сооснователи фирмы Виктор Кислый и Иван Михневич, а затем и другие сотрудники компании.





Сейчас обнародован промежуточный отчет. В нем проверяемая фирма обозначена как «Компания А», пишет Stockwatch. В отчете сказано, что получение гражданства Кипра 64 сотрудниками компании не соответствовало критериям инвестиционной программы.





Из 64 человек только 27 работали в компании. 37 человек, судя по всему, получили гражданство как связанные с ней, хотя некоторые могут вообще не иметь отношения к компании. К тому же ряд сотрудников компании предоставил ложные сведения о недвижимости и месте проживания. По указанным адресам находились автостоянки, недостроенные здания и пр. Некоторые представленные для натурализации сделки с недвижимостью, вероятно, были фиктивными, оформлялись между аффилированными компаниями.





В отчете говорится, что ни один из 64 натурализованных сотрудников компании не соответствовал необходимым для натурализации экономическим критериям.





Есть основания полагать, что имело место злоупотребление властью. Натурализация происходила в бытность министром внутренних дел Сократа Хасикоса (2013-2017). Есть, например, данные, что остеклением здания Wargaming в Никосии занималась фирма, которой владел Хасикос.





Wargaming была основана в Минске в 1998 году и выросла в крупнейшую компанию — разработчика компьютерных игр. На Кипре в офисе компании работает 400 человек. Wargaming является одним из крупнейших налоговых резидентов страны, владеет 20,6% акций Hellenic Bank.



