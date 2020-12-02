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Назарбаев прокомментировал слухи о переносе столицы в Туркестан

02.12.2020 08:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о возможном переносе столицы страны в Туркестан из Нур-Султана.



Пользователи соцсетей ранее начали активное обсуждение якобы переноса столицы из Нур-Султана в древний город Туркестан.

"Нет, для этого нет оснований", - сказал Назарбаев в документальном фильме о Туркестане, который демонстрировал телеканал Qazaqstan

Назарбаев отметил, что Туркестан - город с историей, но власти страны и в дальнейшем будут развивать Нур-Султан.

"Сменилось название столицы на Нур-Султан. Я не был инициатором этого, но и против не был, так как каждое здание было построено под моим контролем", - сказал экс-президент.

Столица Казахстана, Астана, была переименована в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как находившийся у власти почти 30 лет Назарбаев покинул президентский пост. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, до этого он был председателем сената (верхней палаты) парламента. После вступления в должность Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нур-Султан в честь первого президента. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию. Сам Назарбаев ранее неоднократно заявлял о том, что против каких-либо переименований в свою честь.
 
 
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Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о возможном переносе столицы страны в Туркестан из Нур-Султана.
 
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