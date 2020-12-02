Назарбаев прокомментировал слухи о переносе столицы в Туркестан









Пользователи соцсетей ранее начали активное обсуждение якобы переноса столицы из Нур-Султана в древний город Туркестан.





"Нет, для этого нет оснований", - сказал Назарбаев в документальном фильме о Туркестане, который демонстрировал телеканал Qazaqstan





Назарбаев отметил, что Туркестан - город с историей, но власти страны и в дальнейшем будут развивать Нур-Султан.





"Сменилось название столицы на Нур-Султан. Я не был инициатором этого, но и против не был, так как каждое здание было построено под моим контролем", - сказал экс-президент.





Столица Казахстана, Астана, была переименована в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как находившийся у власти почти 30 лет Назарбаев покинул президентский пост. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, до этого он был председателем сената (верхней палаты) парламента. После вступления в должность Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нур-Султан в честь первого президента. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию. Сам Назарбаев ранее неоднократно заявлял о том, что против каких-либо переименований в свою честь.



