Огласите весь список. Вот она – команда года УЕФА

Месси, Роналду, Левандовски - в списке претендентов на попадание в команду года УЕФА





УЕФА огласил список номинантов на попадание в символическую сборную по итогам 2020 года.





Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Антони Лопеш (Лион), Кейлор Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер (Бавария), Ян Облак (Атлетико);





Защитники: Давид Алаба (Бавария), Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль), Анхелиньо (Лейпциг), Хуан Бернат (ПСЖ), Альфонсо Дэвис (Бавария), Маттейс де Лигт (Ювентус), Стефан де Врей (Интер), Ханс Хатебур (Аталанта), Йозуа Киммих (Бавария), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Серхио Рамос (Реал), Эндрю Робертсон (Ливерпуль), Тиаго Силва (Челси), Дайо Упамекано (Лейпциг), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль);













Полузащитники: Тиаго Алькантара (Ливерпуль), Уссем Ауар (Лион), Эвер Банега (Аль-Шааб), Николо Барелла (Интер), Кингсли Коман (Бавария), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Алехандро Гомес (Аталанта), Леон Горетцка (Бавария), Кай Хавертц (Челси), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Йосип Иличич (Аталанта), Маркиньос (ПСЖ), Томас Мюллер (Бавария), Марсель Забитцер (Лейпциг);





Нападающие: Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Жоау Феликс (Атлетико), Серж Гнабри (Бавария), Чиро Иммобиле (Лацио), Харри Кейн (Тоттенхэм), Роберт Левандовски (Бавария), Ромелу Лукаку (Интер), Садьо Мане (Ливерпуль), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (Барселона), Неймар (ПСЖ), Криштиану Роналду (Ювентус), Мохамед Салах (Ливерпуль), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити).











