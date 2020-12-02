В России посчитали: сколько стоит Кремлю дальнейшая поддержка Лукашенко

Единственный источник таких заимствований — Россия, делает вывод эксперт.





Евгений Гонтмахер — российский экономист. Заместитель директора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений. Доктор экономических наук, профессор. Член Правления Института современного развития, Член Комитета гражданских инициатив под управлением Алексея Кудрина.





«Если в 2019 г. безвозвратная финансовая помощь со стороны ЕС составляла около $30 млн, то кредитные проекты ЕБРР и ЕИБ составили более $900 млн (1,5% ВВП Беларуси). Вполне возможно ограничение деятельности и Всемирного банка в Беларуси, который в 2019 г. реализовал проектов на $550 млн. В сентябре МВФ отказался начать новую программу поддержки экономики Беларуси на $940 млн», — обрисовал ситуацию с кредитами для белорусской экономики Евгений Гонтмахер.





пишет telegraf.by По мнению эксперта, это нанесет существенный удар по белорусской экономике, которая и так находится в «хронической депрессии»,telegraf.by





По прогнозам экономиста, дефицит белорусского бюджета в 2021 году будет не меньше, чем в 2020-м. По данным за 9 месяцев этого года, он составил $0,8 млрд. И это при том, что в самом правительстве Беларуси говорят о верхней границе около 2 млрд. долларов.





«А значит, где-то придется искать источники для финансирования текущих бюджетных расходов и погашения внешних долгов. Чтобы была понятна тяжесть проблемы, необходимо отметить, что Беларусь ежегодно тратит до $4 млрд на обслуживание долга сектора государственных финансов», — уточняет Евгений Гонтмахер.













«Если политический кризис в Беларуси будет продолжаться и власти будут заниматься исключительно репрессиями, экономический кризис будет долгим и глубоким», — уверен экономист.

А все потому, что иностранные инвесторы не захотят вкладываться в страну и будут, наоборот, выводить средства.

«Отсутствие доверия к правовой и судебной системе драматически сокращает и без того скромные внутренние частные инвестиции. Из-за закрытого доступа к международным финансовым рынкам, а также из-за замораживания сотрудничества с международными финансовыми институтами упадут государственные инвестиции. Сокращение государственных дотаций сделает некоторые госпредприятия неплатежеспособными. Власть уже начала мстить и давить на частный бизнес. Часть белорусов будет вынуждена покинуть страну», — констатировал российский эксперт.





Евгений Гонтмахер считает, что России в такой ситуации, как основному кредитору и партнеру, придется решать — стоит ли продолжить курс на снижение дотаций соседней страны, или все-таки подставить плечо.

«Речь пойдет о десятках миллиардов долларов в год, чтобы поддерживать хотя бы минимальные жизненные стандарты, функционирование социальной и прочей инфраструктуры.

К этому надо прибавить потери — и от западных санкций, и от экономического хаоса — российский бизнес владеет предприятиями и банками в Беларуси», — уверен Евгений Гонтмахер.

По мнению экономиста, в интересах РФ — «прекращение Россией любой поддержки режима Лукашенко».





«Последующие за этим события — и прежде всего освобождение всех политзаключенных и проведение свободных выборов — не просто устранят риски белорусской экономической и социальной катастрофы, но и придадут второе дыхание партнерским отношениям между нашими двумя странами, в том числе в Союзном государстве», — уверен экономист.



