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«Все должностные лица режима, ответственные за тяжкие преступления, должны быть привлечены к ответственности»
Источник материала: Навiны
По итогам рассмотрения в Европарламенте белорусского вопроса, депутаты призвали на международном уровне расследовать «преступления, совершенных белорусским государством», а также ввести «глобальный режим санкций в области прав человека».
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Евродепутаты считают недопустимыми продолжающиеся «жестокие репрессии со стороны государственных властей и сил безопасности в отношении мирных демонстрантов».
В частности, отмечалось, что вызывают осуждения «произвольные массовые аресты демонстрантов, представителей гражданского общества и независимых журналистов, документально подтвержденные пытки задержанных».
По словам главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберта Бедроня, необходимо «обеспечить привлечение к ответственности тех, кто отдавал приказы или совершал злодеяния».
Евродепутаты призвали Евросоюз ввести новые персональные санкции «против отдельных преступников в Беларуси».
«Все должностные лица режима, ответственные за тяжкие преступления, должны быть привлечены к ответственности», — уточняется в заявлении по результатам дебатов.
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«Все должностные лица режима, ответственные за тяжкие преступления, должны быть привлечены к ответственности»
По итогам рассмотрения в Европарламенте белорусского вопроса, депутаты призвали на международном уровне расследовать «преступления, совершенных белорусским...
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