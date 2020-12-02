По итогам рассмотрения в Европарламенте белорусского вопроса, депутаты призвали на международном уровне расследовать «преступления, совершенных белорусским государством», а также ввести «глобальный режим санкций в области прав человека».



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Как пишет DW , во время дебатов был представлен доклад Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о ситуации в Беларуси «после сфальсифицированных президентских выборов».

Евродепутаты считают недопустимыми продолжающиеся «жестокие репрессии со стороны государственных властей и сил безопасности в отношении мирных демонстрантов».

В частности, отмечалось, что вызывают осуждения «произвольные массовые аресты демонстрантов, представителей гражданского общества и независимых журналистов, документально подтвержденные пытки задержанных».

По словам главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберта Бедроня, необходимо «обеспечить привлечение к ответственности тех, кто отдавал приказы или совершал злодеяния».

Евродепутаты призвали Евросоюз ввести новые персональные санкции «против отдельных преступников в Беларуси».

«Все должностные лица режима, ответственные за тяжкие преступления, должны быть привлечены к ответственности», — уточняется в заявлении по результатам дебатов.