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Ситуация на границе остается напряженной
Источник материала: Навiны
Несмотря на то, что очереди на границе Беларуси со странами Евросоюза немного стали меньше, ситуация с пропуском большегрузных автомобилей продолжает оставаться напряженной.
Так, по данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении скопилось около 900 фур:
На польском направлении своей очереди ждут более 270 грузовиков:
В Латвию не могут уехать более 140 большегрузов:
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Несмотря на то, что очереди на границе Беларуси со странами Евросоюза немного стали меньше, ситуация с пропуском большегрузных автомобилей продолжает оставаться...
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