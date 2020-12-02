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Ситуация на границе остается напряженной

02.12.2020 08:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Несмотря на то, что очереди на границе Беларуси со странами Евросоюза немного стали меньше, ситуация с пропуском большегрузных автомобилей продолжает оставаться напряженной.

Ситуация на границе остается напряженной

Так, по данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении скопилось около 900 фур:

  • «Каменный Лог» — более 300;
  • «Бенякони» — более 300;
  • «Привалка» — более 210;
  • «Котловка» — более 80.

На польском направлении своей очереди ждут более 270 грузовиков:

  • «Брузги» — более 160;
  • «Берестовица» — более 100;
  • «Козловичи» — более 10.

В Латвию не могут уехать более 140 большегрузов:

  • «Григоровщина» — более 130;
  • «Урбаны» — более 10.
 
 
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Несмотря на то, что очереди на границе Беларуси со странами Евросоюза немного стали меньше, ситуация с пропуском большегрузных автомобилей продолжает оставаться...
 
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