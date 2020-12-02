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Как политическая обстановка влияет на продажи белья в стране
02.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В третьем квартале в Беларуси ускорилось падение продаж женского белья Milavitsa и Lauma, выпускаемого фабриками эстонского холдинга Silvano Fashion Group (SFG).
На российском, украинском и прибалтийском рынках по сравнению с первым полугодием падение, наоборот, замедлилось.
Cогласно отчету SFG, за три квартала текущего года объем продаж продукции группы в Беларуси составил 8,757 млн евро и сократился к аналогичному периоду 2019 года на 30,3%.
Для сравнения: по итогам первого полугодия объемы реализации была ниже прошлогоднего уровня на 26,8%.
Эксперты холдинга, объясняя ситуацию с продажами в Беларуси, ссылаются на «массовые протесты, которые, вероятно, несколько сдерживали активность».
В итоге в третьем квартале Беларусь стала единственным из ключевых рынков SFG, на котором падение продаж ускорилось.
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В третьем квартале в Беларуси ускорилось падение продаж женского белья Milavitsa и Lauma, выпускаемого фабриками эстонского холдинга Silvano Fashion Group (SFG).
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