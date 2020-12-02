Эксперт объяснил, кому все еще выгодны спекуляции об опасности БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Эксперт объяснил, кому и чем выгодны спекуляции об опасности БелАЭС

График запуска БелАЭС и дальнейшая работа атомной станции согласованы и на уровне Европейского сообщества по атомной энергии (Евроатом), и на уровне МАГАТЭ, соответственно, "очень сложно будет добиться каких-то новых существенных ограничений для АЭС", отмечает собеседник Sputnik. В этой связи очередной заявление Литвы об опасности станции ― это "сугубо спекуляции", добавляет он.

"Мы понимаем, что любая авария будет где угодно ― соседние страны будут предъявлять претензии, это на самом деле попытка лишний раз проговорить публично угрозу, которая теоретически может быть от белорусской атомной станции. Но это не какая-то конкретная угроза", ― рассуждает Митрахович.

У литовской стороны уже не получится создать впечатление, что белорусская АЭС опаснее чем атомные станции в других странах, "мы не ожидаем аварий, это не более чем спекуляции, станции сейчас намного более безопасны, чем раньше", отмечает эксперт.

Напомним, накануне Александр Лукашенко своим указом утвердил даты введения БелАЭС в эксплуатацию. В документе значится, что первый энергоблок БелАЭС будет введен в эксплуатацию в 2021 году, второй - в первом полугодии 2022 года.

Первый энергоблок станции был включен в общую энергосистему страны 3 ноября, однако спустя пять дней турбина первого блока Островецкой АЭС остановилась , что вызвало крайне негативную реакцию в соседней Литве.

Как заверил глава строительства АЭС Виталий Полянин, остановка турбины не повлияла на безопасность станции и график работ. После того, была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок вновь включили в сеть, сейчас реактор работает на 40% мощности, как и до его остановки.

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