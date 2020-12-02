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Эксперт объяснил, кому все еще выгодны спекуляции об опасности БелАЭС
02.12.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
График запуска БелАЭС и дальнейшая работа атомной станции согласованы и на уровне Европейского сообщества по атомной энергии (Евроатом), и на уровне МАГАТЭ, соответственно, "очень сложно будет добиться каких-то новых существенных ограничений для АЭС", отмечает собеседник Sputnik. В этой связи очередной заявление Литвы об опасности станции ― это "сугубо спекуляции", добавляет он.
© Sputnik / Виталий Тимкив
"Мы понимаем, что любая авария будет где угодно ― соседние страны будут предъявлять претензии, это на самом деле попытка лишний раз проговорить публично угрозу, которая теоретически может быть от белорусской атомной станции. Но это не какая-то конкретная угроза", ― рассуждает Митрахович.
У литовской стороны уже не получится создать впечатление, что белорусская АЭС опаснее чем атомные станции в других странах, "мы не ожидаем аварий, это не более чем спекуляции, станции сейчас намного более безопасны, чем раньше", отмечает эксперт.
Напомним, накануне Александр Лукашенко своим указом
Первый энергоблок станции был
Как
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