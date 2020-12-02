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Стачком «Беларуськалия»: В стачку уходят лучшие

02.12.2020 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стачком «Беларуськалия»: В стачку уходят лучшие

  • 2.12.2020, 9:13
Стачком «Беларуськалия»: В стачку уходят лучшие

Достаточно 500 таких специалистов, чтобы оставить власти без доходов от экспорта калийных удобрений.

Стачком «Беларуськалия» рассказал об успехах забастовки на предприятии:

«Вспомните, еще 2 месяца назад как только не называли наш город. И шахтеров. А сейчас — самый серьезный стачечный комитет в Беларуси.

Что такое 101 человек для предприятия. Подумаешь, очередь под дверями стоит. И как, заменили уже? Неужели? Некому работать! Да ладно.....

Вот так на самом деле выглядит ситуация. Уходят в Стачку лучшие. Думающие, трудолюбивые, ответственные. И за ними еще больше уйдет. На самом деле, чтобы предприятие остановилось, не нужно 17000 человек. Достаточно 500 лучших. Даже если вы не ушли сегодня, вчера или завтра, то это не значит, что вы согласны закрыть глаза и «перевернуть страницу».

Работай по ТБ — это тоже Стачка.

Пришли фото нарушений — это тоже Стачка.

Запиши крик начальника, его хамство и непрофессионализм — это тоже Стачка.

Не оформляй производственную травму как бытовую — это тоже Стачка.

Не выходи по просьбе на работу за тех, кто в Стачке или на больничном, работая без выходных и отдыха — это тоже Стачка.

Шахтеры! Любимые наши! Мы в вас верим! Даже если СЕЙЧАС вы не в Стачке, Стачка все равно УЖЕ ВНУТРИ вас. До Победы».

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Достаточно 500 таких специалистов, чтобы оставить власти без доходов от экспорта калийных удобрений.
 
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