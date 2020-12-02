Источник материала: Хартия'97

Беларусь побила антирекорд по внешнему госдолгу 2.12.2020, 9:06

Еще ни разу в суверенной истории государство не было должно так много денег, как сейчас.

Минфин Беларуси обновляет информацию по госдолгу с месячным отставанием. Поэтому на сегодня самые свежие данные датированы 1 ноября, пишут banki24.by .

К 1 ноября внешний госдолг составил 18,121 млрд USD. Такого большого госдолга перед внешними кредиторами еще не было в истории Беларуси. На 1 января госдолг на внешнем контуре был равен 17,133 млрд USD.

Таким образом, всего за 10 месяцев сумма внешнего госдолга подскочила почти на 1 млрд USD. Предыдущий рекорд был установлен 1 июля. Тогда внешние долги страны достигали 18,038 млрд USD.

Летом рост внешнего госдолга состоялся из-за размещения суверенных евробондов. Новый рекорд объясняется привлечением в октябре кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Сумма кредита составила 500 млн USD, основная часть денег почти сразу ушла на погашение газовых долгов.

Помимо увеличения госдолга в денежном выражении произошло ухудшение соотношения госдолга и ВВП. Если на 1 января внешний госдолг составил 27,1% ВВП, то на 1 ноября уже 29,8%.

Такая динамика объясняется двумя причинами — падением ВВП в сопоставимых ценах и девальвацией белорусского рубля. За 2020 год «зайчик» серьезно обесценился к доллару и евро, а роста номинального ВВП не хватило, чтобы это компенсировать.

Внутренний госдолг значительно меньше, чем внешний. Минфин приводит его сумму в рублях — 10,168 млрд BYN на 1 ноября. Внутренний госдолг в Беларуси представлен облигациями Минфина.

В структуре этого долга доля белорусского рубля была маргинальной — всего 13,6%. В пересчете на деньги «зайчиковый» долг составил 1,380 млрд BYN. Остальной долг формировали ценные бумаги в долларах, евро и российских рублях.

На 1 ноября в обращении были облигации Минфина на 1,954 млрд USD, 1,180 млрд EUR и 147,4 млн RUB. Соотношение внутреннего госдолга и ВВП к 1 ноября составило 6,4%. Выходит, что внешний и внутренний госдолг вместе взятые достигли 36,2% от ВВП.

Это худшее соотношение госдолга и ВВП с 1 августа 2018 года. А ведь есть еще госгарантии, которые Всемирный банк и МВФ тоже засчитывают в суверенный долг Беларуси.

На 1 ноября гарантии государства составили 4,9% ВВП. Следовательно, госдолг с гарантиями достиг 41,1%.

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