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COVID-19: медики назвали способы укрепить легкие для облегчения дыхания в маске

02.12.2020 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

COVID-19: медики назвали способы укрепить легкие для облегчения дыхания в маске

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  • 2.12.2020, 8:19
  • 4,239
COVID-19: медики назвали способы укрепить легкие для облегчения дыхания в маске

Врачи предложили комплекс мер.

Многие люди ощущают сильный дискомфорт при использовании медицинских масок, в частности, сложности с дыханием. Медики перечислили несколько способов укрепить легкие, пишет cursorinfo.co.il.

Диафрагмальное дыхание. Это дыхание животом, которое может помочь укрепить мышцы диафрагмы, что, в свою очередь, дает легким функционировать более эффективно. Процесс задействует диафрагму и помогает легким наполниться воздухом, как бы опуская воздух вниз, а затем выталкивая его из легких при движении в обратном направлении.

Физические нагрузки. Когда мы тренируемся, тело более эффективно доставляет кислород в кровоток для его перевозки к мышцам. Если мы регулярно занимаемся спортом, мышцам требуется меньше кислорода и углекислого газа, что помогает укрепить легкие.

Увлажнение. Важно пить достаточное количество воды, так как обезвоживание может привести к сгущению слизи. А это ухудшает дыхание и делает нас уязвимыми перед болезнями и аллергиями.

Улучшение осанки. Плохая осанка может повлиять на здоровье легких. Несколько исследований показали, что неправильная осанка снижает емкость легких, что приводит к респираторным заболеваниям. Сидите и стойте прямо, не сгибая спину, держите грудь приподнятой.

Антиоксиданты. Согласно опубликованному в Maedica — Journal of Clinical Medicine исследованию, содержащие антиоксиданты фрукты и овощи могут защитить легкие от окислительных повреждений, поддерживая нормальную влажность поверхностей дыхательных путей. Ягоды, фрукты, орехи, шоколад, красное вино, зеленый чай, помидоры, продукты, богатые витамином С и Е, являются одними из лучших источников антиоксидантов, которые можно включить в рацион.

Отказ от курения. Курение повышает риск патологий легких, таких как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Когда вы курите, то вдыхаете тысячи химических веществ, включая никотин, углекислый газ и смолы, которые могут повредить легкие. Независимо от возраста и стажа курения, отказ от сигарет поможет укрепить легкие.

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