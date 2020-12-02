|
«Небо плачет кровью над моей головой» — появилась еще одна песня, посвященная событиям в Беларуси
02.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Пронзительную «Колыбельную» написала белорусская группа «DEMI MO».
Еще одна композиция, под которую можно подумать о происходящем.
— Недавно у нас вышла песня под названием «Колыбельная», посвященная памяти Романа Бондаренко и ужасным событиям, происходящим в нашей стране. В данный момент подходит к концу работа над клипом, — рассказали музыканты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пронзительную «Колыбельную» написала белорусская группа «DEMI MO».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)