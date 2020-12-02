«Небо плачет кровью над моей головой» — появилась еще одна песня, посвященная событиям в Беларуси

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Пронзительную «Колыбельную» написала белорусская группа «DEMI MO».





Еще одна композиция, под которую можно подумать о происходящем.

— Недавно у нас вышла песня под названием «Колыбельная», посвященная памяти Романа Бондаренко и ужасным событиям, происходящим в нашей стране. В данный момент подходит к концу работа над клипом, — рассказали музыканты.

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