Новицкий: «Финал битвы нам еще предстоит увидеть»

Источник материала: Салiдарнасць

В рамках спецпроекта «Салідарнасці» «Что дальше?» автожурналист Дмитрий Новицкий рассказал, чувствует ли разочарование после почти четырех месяцев протеста и в чем, на его взгляд, шанс общества на победу.





Фото facebook.com/zmicer.navicki

«Испытываю гордость за белорусов»

– 9 августа я даже предположить не мог, что протестное движение наберет такие обороты и будет продолжаться так долго. Поэтому разочарования нет. Скорее я испытываю гордость за белорусов, которые до сих пор выходят и отстаивают свою точку зрения.

И до сих пор люди максимально корректно себя ведут, мирно выходя выражать протест и обходясь без провокаций. Это очень круто.

Кто неприятно удивил

– Но, конечно, нельзя сказать, что у меня нет ни капли разочарования. И оно касается даже не силовиков, а всех начальников госучреждений: глав ЖЭСов, МЧС и т.д.

С одной стороны, они вроде бы не разделяют позицию руководства страны. А с другой – не думая, берут под козырек в ситуациях, где от человека требуется просто быть человеком. Они очень служивые люди.

«Если бы Тихановская вернулась в страну на следующий день после того, как ее вывезли, все было бы иначе»

– Я и в августе говорил , что протест упустил свой шанс, когда 16 августа на улицы городов вышли сотни тысяч белорусов, и придерживаюсь такого мнения и сейчас.

Мне кажется, если бы Тихановская вернулась в страну на следующий день после того, как ее вывезли, все было бы иначе. Не знаю, чем бы все закончилось, но уверен, что поднялась бы вся страна.

А так дали фору власти, силовикам и пропаганде, и теперь мы имеем гражданскую войну в скрытой форме.

В то же время винить Тихановскую, конечно, я не могу. Когда тебе, условно говоря, приставляют пистолет к голове и говорят, что тебя и мужа не будет, а дети останутся сиротами, то какой живой человек не отреагирует на это? Нужно быть Николаем Статкевичем, чтобы такого не бояться.

«Если не выходить на улицу – это будет проигрыш»

– Рационально ли людям выходить на уличные акции каждое воскресенье, когда задерживают сотни человек? А какие варианты? Если не выходить – это будет проигрыш. Давление снаружи должно поддерживаться и сопротивлением внутри Беларуси.

Как только оно исчезнет, тогда мы станем еще одной Венесуэлой. В прямом и переносном смысле. Все ресурсы и деньги будут уходить на силовиков.

Я не кукловод, который руководит из Польши, но мое мнение: в той или иной форме нужно дальше продолжать протест.

Каждый решает сам в какой: кто-то вешает флаг на окно, кто-то берет бело-красно-белый зонт и идет гулять… Каждый должен действовать в меру своих сил и возможностей, не нужно требовать от людей невозможного.

«Мы превращаемся в подобие Чечни со своим Рамзаном»

– Думаю, власти и дальше будут делать ставку только на грубую силу. Переговоры они воспринимают как слабость.

В августе я говорил, что многое зависит от России. И сейчас мы уже входим в ту фазу, когда после ее влияния можно сказать: добро пожаловать в Чечню! У нас есть свой Рамзан Кадыров, который жестко душит всех несогласных . При этом люди могут жить, ходить на работу и зарабатывать какие-то деньги.

Если реальная Чечня получает от Москвы прямые деньги, то наша – преференции на нефти и газу. При помощи долгов, Кремль может держать страну на коротком поводке.

Де-юре Беларусь отдельная страна, но де-факто мы превращаемся в подобие Чечни со своим Рамзаном.

«Огромное количество граждан вернулось к летаргическому сну»

– В августе люди почувствовали, что случилось что-то ужасное и несправедливое. По моим оценкам, это зацепило не меньше 80% общества. Я видел это не только по своему кругу общения, но и родственникам, и по знакомым в деревне, и по людям, с которыми мы находимся в разных социальных ячейках.

В Минске и других городах есть крепкое ядро людей, которые постоянно что-то делают для протеста. Но огромное количество граждан вернулось к летаргическому сну, и мы стали дрейфовать в сторону Чечни.

Что-то поменяется, только если они проснутся. А проснуться они могут от какого-то события. Жизнь непредсказуема. Так что финал битвы нам еще предстоит увидеть.