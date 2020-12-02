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Новицкий: «Финал битвы нам еще предстоит увидеть»
02.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В рамках спецпроекта «Салідарнасці» «Что дальше?» автожурналист Дмитрий Новицкий рассказал, чувствует ли разочарование после почти четырех месяцев протеста и в чем, на его взгляд, шанс общества на победу.
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«Испытываю гордость за белорусов»
– 9 августа я даже предположить не мог, что протестное движение наберет такие обороты и будет продолжаться так долго. Поэтому разочарования нет. Скорее я испытываю гордость за белорусов, которые до сих пор выходят и отстаивают свою точку зрения.
И до сих пор люди максимально корректно себя ведут, мирно выходя выражать протест и обходясь без провокаций. Это очень круто.
Кто неприятно удивил
– Но, конечно, нельзя сказать, что у меня нет ни капли разочарования. И оно касается даже не силовиков, а всех начальников госучреждений: глав ЖЭСов, МЧС и т.д.
С одной стороны, они вроде бы не разделяют позицию руководства страны. А с другой – не думая, берут под козырек в ситуациях, где от человека требуется просто быть человеком. Они очень служивые люди.
«Если бы Тихановская вернулась в страну на следующий день после того, как ее вывезли, все было бы иначе»
– Я и в августе
Мне кажется, если бы Тихановская вернулась в страну на следующий день после того, как ее вывезли, все было бы иначе. Не знаю, чем бы все закончилось, но уверен, что поднялась бы вся страна.
А так дали фору власти, силовикам и пропаганде, и теперь мы имеем гражданскую войну в скрытой форме.
В то же время винить Тихановскую, конечно, я не могу. Когда тебе, условно говоря, приставляют пистолет к голове и говорят, что тебя и мужа не будет, а дети останутся сиротами, то какой живой человек не отреагирует на это? Нужно быть Николаем Статкевичем, чтобы такого не бояться.
«Если не выходить на улицу – это будет проигрыш»
– Рационально ли людям выходить на уличные акции каждое воскресенье, когда задерживают сотни человек? А какие варианты? Если не выходить – это будет проигрыш. Давление снаружи должно поддерживаться и сопротивлением внутри Беларуси.
Как только оно исчезнет, тогда мы станем еще одной Венесуэлой. В прямом и переносном смысле. Все ресурсы и деньги будут уходить на силовиков.
Я не кукловод, который руководит из Польши, но мое мнение: в той или иной форме нужно дальше продолжать протест.
Каждый решает сам в какой: кто-то вешает флаг на окно, кто-то берет бело-красно-белый зонт и идет гулять… Каждый должен действовать в меру своих сил и возможностей, не нужно требовать от людей невозможного.
«Мы превращаемся в подобие Чечни со своим Рамзаном»
– Думаю, власти и дальше будут делать ставку только на грубую силу. Переговоры они воспринимают как слабость.
В августе я говорил, что многое зависит от России. И сейчас мы уже входим в ту фазу, когда после ее влияния можно сказать: добро пожаловать в Чечню! У нас есть свой Рамзан Кадыров,
Если реальная Чечня получает от Москвы прямые деньги, то наша – преференции на нефти и газу. При помощи долгов, Кремль может держать страну на коротком поводке.
Де-юре Беларусь отдельная страна, но де-факто мы превращаемся в подобие Чечни со своим Рамзаном.
«Огромное количество граждан вернулось к летаргическому сну»
– В августе люди почувствовали, что случилось что-то ужасное и несправедливое. По моим оценкам, это зацепило не меньше 80% общества. Я видел это не только по своему кругу общения, но и родственникам, и по знакомым в деревне, и по людям, с которыми мы находимся в разных социальных ячейках.
В Минске и других городах есть крепкое ядро людей, которые постоянно что-то делают для протеста. Но огромное количество граждан вернулось к летаргическому сну, и мы стали дрейфовать в сторону Чечни.
Что-то поменяется, только если они проснутся. А проснуться они могут от какого-то события. Жизнь непредсказуема. Так что финал битвы нам еще предстоит увидеть.
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Автожурналист Дмитрий Новицкий рассказал, чувствует ли разочарование после почти четырех месяцев протеста.
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