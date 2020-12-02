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Появились сообщения о ЧП на БелАЭС
02.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ближе к вечеру белорусский Telegram наполнился обсуждениями по поводу БелАЭС. Распространялась информация, что при остановке реактора происходит аварийный (не радиоактивный) выброс пара в атмосферу.
Это сопровождается сильным шумом и столбом пара в несколько сотен метров. Говорилось, что в прошедшую субботу крышки шумопоглотителей сброса пара, которые весят более 300 кг, взлетели в воздух на 50 и более метров и что некоторые вовсе были сорваны, пишет
В Минэнерго информацию о ЧП не подтвердили.
— На первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания. В ходе одного из них, как это и предусматривалось программой, произведен сброс пара для тестирования систем и оборудования. В результате выявлена необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара, —
В Минэнерго заявили, что испытания будут продолжены в соответствии с графиком этапных работ. В настоящее время первый энергоблок включен в сеть.
Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы 1 декабря запросила у МЧС Беларуси информацию о возможной аварии на запасной системе охлаждения первого блока БелАЭС, сообщили агентству BNS в инспекции.
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В Минэнерго говорят о плановых испытаниях.
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