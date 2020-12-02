Появились сообщения о ЧП на БелАЭС

Источник материала: Салiдарнасць

Ближе к вечеру белорусский Telegram наполнился обсуждениями по поводу БелАЭС. Распространялась информация, что при остановке реактора происходит аварийный (не радиоактивный) выброс пара в атмосферу.

Это сопровождается сильным шумом и столбом пара в несколько сотен метров. Говорилось, что в прошедшую субботу крышки шумопоглотителей сброса пара, которые весят более 300 кг, взлетели в воздух на 50 и более метров и что некоторые вовсе были сорваны, пишет Onliner.by .

В Минэнерго информацию о ЧП не подтвердили.

— На первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания. В ходе одного из них, как это и предусматривалось программой, произведен сброс пара для тестирования систем и оборудования. В результате выявлена необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара, — говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго заявили, что испытания будут продолжены в соответствии с графиком этапных работ. В настоящее время первый энергоблок включен в сеть.

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы 1 декабря запросила у МЧС Беларуси информацию о возможной аварии на запасной системе охлаждения первого блока БелАЭС, сообщили агентству BNS в инспекции.