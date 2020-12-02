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Павел Легкий снят с должности первого замминистра информации

02.12.2020 09:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Павла Легкого назначили в порядке перевода советником-посланником посольства Беларуси в России.

Напомним, Павел Легкий десять лет ( 2003 – 2013 год) возглавлял пресс-службу Александра Лукашенко. В 2013 – 2018 годах был советником-посланником посольства Беларуси в Москве. В 2018 году его назначили заместителем и первым заместителем министра информации.

 
 
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Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
 
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