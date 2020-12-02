Павел Легкий снят с должности первого замминистра информации

Источник материала: Ежедневник

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Павла Легкого назначили в порядке перевода советником-посланником посольства Беларуси в России.

Напомним, Павел Легкий десять лет ( 2003 – 2013 год) возглавлял пресс-службу Александра Лукашенко. В 2013 – 2018 годах был советником-посланником посольства Беларуси в Москве. В 2018 году его назначили заместителем и первым заместителем министра информации.