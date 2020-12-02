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Ford представил самую быструю версию электрического кроссовера Mustang Mach-E

02.12.2020 09:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Без малого год назад Ford провел официальную премьеру электрического «паркетника» Mustang Mach-E. Представлен он был в пяти различных вариантах, а теперь рассекречен еще один — самый мощный и динамичный в гамме.


Это Mustang Mach-E в исполнении GT Performance Edition, созданный на основе топовой модификации GT. Отдача силовой установки тут немного выше — это 480 л. с. и 860 Нм крутящего момента, благодаря которым кроссовер может разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,5 секунды, то есть на 0,2 секунды быстрее стандартного GT. При этом дальность хода у GT Performance Edition меньше на 24 км — по паспорту одного заряда батареи емкостью 98,8 кВтч должно хватить на 378 км (по американской методике EPA).



Также Mustang Mach-E GT Performance Edition получил особое оформление центральной заглушки на передке, 19-дюймовые тормоза Brembo с окрашенными в красный цвет суппортами и оригинальные 20-дюймовые колесные диски с шинами Pirelli размерности 245/45. В салоне (фотографий обнародовано не было) все отличия сводятся к мелкому декору.


Прием заказов на Mustang Mach-E GT и версию GT Performance Edition начнется весной 2021 года, а первые покупатели получат машины летом. Стоимость GT Performance Edition в Ford не озвучили, но исходный GT за океаном обойдется минимум в 60 500 долларов.

 
 
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Без малого год назад Ford провел официальную премьеру электрического Mustang Mach-E. Представлен он был в пяти различных вариантах, а теперь рассекречен еще один - самый...
 
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