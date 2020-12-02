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В Китае представлен очередной электрокар - это седан под новым брендом Hengchi

02.12.2020 09:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Изображенный на фотографиях седан Hengchi 1 должен стать первенцем в ряду из шести электрических моделей, которые в ближайшее время будут выведены на рынок под брендом Hengchi.


Этот бренд принадлежит многопрофильному холдингу Evergrande Group, который еще весной прошлого года объявил о намерении стать одним из ведущих производителей электромобилей в Китае. Первой моделью Hengchi станет роскошный седан D-класса, лаконично обозначенный цифрой 1, концептуальная версия которого и была показана накануне. Над его обликом работал датчанин Андерс Варминг, до этого занимавший пост главного дизайнера в компаниях Mini и Borgward.



Пока подробностей о Hengchi 1 немного. Известно, что колесная база у седана достигает 3,15 м, а из других особенностей — узкая светодиодная оптика, выдвижные ручки дверей, видеокамеры вместо привычных зеркал и 22-дюймовые колесные диски.


О сроках появления серийного варианта Hengchi 1 информации пока нет. Ожидается, что стоимость такого седана в Китае составит не менее 76 тысяч долларов в пересчете. Также в компании отметили, что кроме Hengchi 1 к дебюту готовятся компактный седан B-сегмента, большой люксовый кроссовер, семиместный MPV, компанию которым со временем составят еще два «паркетника».

 
 
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Изображенный на фотографиях седан Hengchi 1 является первой из шести электрических моделей, которые в ближайшее время будут выведены на рынок под брендом Hengchi.
 
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