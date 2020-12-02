Уволен первый замминистра информации РБ Павел Легкий, отправлен на фронт

Источник материала: АФН

Случилось то, о чем уже давно писали в соцсетях: из Мининформа уволен занимавший должность первый замминистра информации Павел Легкий.

Согласно постановлению Совмина № 685 от 1 декабря 2020 года, Легкий возвращается на должность советника в посольство РБ в России, где продолжит кошмарить российские СМИ на предмет политкорректного освещения событий в Беларуси.

«Назначить в порядке перевода Легкого Павла Николаевича советником-посланником Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации с освобождением его от занимаемой должности Первого заместителя министра информации Республики Беларусь», - говорится в документе.

Реализация давнего плана властей в отношении Легкого была отложена на несколько месяцев из-за ситуации внутри страны, которая почему-то пошла не в том направлении, как планировалось. Поэтому, прежде чем вернуть Легкого на российский медийный фронт, ему была поставлена задача зачистить медийное пространство внутри страны.

С поставленной задачей бывший пресс-секретарь Лукашенко справился лишь частично, поскольку недооценил возможности телеграма и готовность населения страны к самообучению пользованием разнообразным инструментарием обхода всевозможных незаконных блокировок и запретов режима.