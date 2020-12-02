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Евродепутаты требуют персональных санкций против режима Лукашенко
Источник материала: АФН
Депутаты Европарламента призвали к "международному расследованию преступлений, совершенных белорусским государством", и введению "глобального режима санкций в области прав человека".
Дебаты по ситуации в Беларуси прошли в Европарламенте во вторник, 1 декабря.
Во время дебатов был представлен доклад Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о ситуации в Беларуси "после сфальсифицированных президентских выборов". Также выступила спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин.
Депутаты осудили "продолжающиеся жестокие репрессии со стороны государственных властей и сил безопасности в отношении мирных демонстрантов", подчеркивается в заявлении на сайте Европарламента, передает DW.
Среди грубых нарушений прав человека в Беларуси названы "произвольные массовые аресты демонстрантов, представителей гражданского общества и независимых журналистов, документально подтвержденные пытки задержанных". Как заявил председатель делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь, необходимо "обеспечить привлечение к ответственности тех, кто отдавал приказы или совершал злодеяния".
Евродепутаты призвали Евросоюз ввести новые персональные санкции "против отдельных преступников в Беларуси". "Все должностные лица режима, ответственные за тяжкие преступления, должны быть привлечены к ответственности", - уточняется в заявлении по результатам дебатов.
Несколькими днями ранее, 26 ноября, в Европарламенте прошли дебаты, посвященные гибели Романа Бондаренко в Минске. В принятой резолюции ответственность за гибель активиста была возложена на власти Беларуси. По мнению евродепутатов, следует создать международный центр по сбору доказательств "преступлений режима Лукашенко". В резолюции отмечается, что и сам Европарламент должен снарядить миссию по сбору фактов о нарушении прав человека.
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Депутаты Европарламента призвали к "международному расследованию преступлений, совершенных белорусским государством", и введению "глобального режима санкций в...
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