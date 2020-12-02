Минэнерго Беларуси ответило активистам рассказом о сбросе пара на БелАЭС

Источник материала: АФН

Министерство энергетики Беларуси ответило активистам Беларусской антиядерной кампании сообщением о продолжающихся комплексных испытаниях на первом энергоблоке БелАЭС, в ходе которых произведен сброс пара для тестирования систем и оборудования.

"На первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания. В ходе одного из них, как это и предусматривалось программой, произведен сброс пара для тестирования систем и оборудования, - отметило ведомство. - В результате выявлена необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара", - говорится в сообщении Минэнерго РБ.

По данным активистом, полученным от «тесно работающей с БелАЭС по вопросам безопасности» организации, при окончании гидроиспытаний на АЭС произошло крупное ЧП.

«Из-за неоткрытого клапана, при откачке жидкости в конце испытаний, был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора. Скорее всего произошла имплозия бака. Он требует замены, но поскольку замена бака равнозначна признанию аварии — его вместо этого пытаются починить. Таким образом мы имеем «горячий» реактор с нештатно функционирующей резервной системой аварийного охлаждения», - утверждают активисты.

Речь идет о возможном ЧП, которое случилось в сентябре-октябре или ранее.

В Минэнерго добавили, что испытания будут продолжены в соответствии с графиком этапных работ.

"В настоящее время первый энергоблок включен в сеть", - сказано в сообщении ведомства.