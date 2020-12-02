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Минчанин запенил дверь квартиры милиционера, возбуждено уголовное дело

02.12.2020 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчина испортил почтовый ящик и запенил дверь квартиры милиционера в Минске, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Беларуси.

"Инцидент произошел днем 13 ноября во Фрунзенском районе столицы. Прохожий зашел в подъезд многоквартирного дома, где строительной пеной залил входную дверь, замок и почтовый ящик. На нем же мужчина оставил оскорбляющую сотрудницу надпись", - говорится в сообщении МВД в Telegram во вторник.

Сыщики установили, что к выходке причастен 55-летний минчанин, его задержали дома в Московском районе города.

"Предполагается, что накануне мужчина узнал сведения о потерпевшей из деструктивного телеграм-канала и таким образом решил навредить ей", - проинформировали в МВД.

"Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за хулиганство. Фигурант находится в ИВС, его проверяют на причастность к иным преступлениям", - рассказали в министерстве.
 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина испортил почтовый ящик и запенил дверь квартиры милиционера в Минске, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Беларуси.
 
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