|
Минчанин запенил дверь квартиры милиционера, возбуждено уголовное дело
Источник материала: Партизан
Мужчина испортил почтовый ящик и запенил дверь квартиры милиционера в Минске, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Беларуси.
"Инцидент произошел днем 13 ноября во Фрунзенском районе столицы. Прохожий зашел в подъезд многоквартирного дома, где строительной пеной залил входную дверь, замок и почтовый ящик. На нем же мужчина оставил оскорбляющую сотрудницу надпись", - говорится в сообщении МВД в Telegram во вторник.
Сыщики установили, что к выходке причастен 55-летний минчанин, его задержали дома в Московском районе города.
"Предполагается, что накануне мужчина узнал сведения о потерпевшей из деструктивного телеграм-канала и таким образом решил навредить ей", - проинформировали в МВД.
"Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за хулиганство. Фигурант находится в ИВС, его проверяют на причастность к иным преступлениям", - рассказали в министерстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина испортил почтовый ящик и запенил дверь квартиры милиционера в Минске, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)