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Степан Путило о новых сливах телефонных разговоров: «Нам продолжают присылать файлы и сказали, что есть очень и очень горячие»

02.12.2020 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Автор известного телеграм-канала, который нельзя называть в Беларуси, Степан Путило рассказал, кто ему сливает разговоры людей из ближайшего окружения Александра Лукашенко.

«На самом деле, мы точно не знаем, кто это и с какой целью это делает. К сожалению, этот человек, который присылал и присылает нам файлы, не представился — и не отвечает на вопросы, которые не касаются уточнения подробностей, когда был этот разговор [на записи] и так далее. Но зато мы видим всю систему [власти] насквозь. И важно подчеркнуть, что это только начало.

Открою тайну: нам продолжают присылать подобные файлы и сказали, что есть очень-очень горячие [экземпляры], которые удивят всю Беларусь. Но они уже будут платными.

Я сумму называть не буду, но скажу, что работа ведется, и есть люди, которые выразили желание проспонсировать вот эти новые сливы. Потому что человек сказал, что он очень рискует. Поэтому, возможно, человек на самом деле в системе», – цитирует Путило kyky.org со ссылкой на телеканал «Белсат».

Напомним, в сети опубликованы уже четыре телефонные беседы приятелей Лукашенко. В одном из них пресс-секретарь Наталья Эйсмонт договаривается с, вероятно, главой ФХБ Дмитрием Басковым о совместной поездке во дворы Минска для срезания бело-красно-белых лент.
 
Теги: Минск
 
 
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Автор известного телеграм-канала, который нельзя называть в Беларуси, Степан Путило рассказал, кто ему сливает разговоры людей из ближайшего окружения Александра...
 
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